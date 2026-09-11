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Россия заняла шестое место в мире по запасам золота в резервах
Россия заняла шестое место в мире по запасам золота в резервах - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россия заняла шестое место в мире по запасам золота в резервах
Россия занимает шестое место в мире по запасам золота в резервах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:19+0300
2026-09-11T16:19+0300
2026-09-11T16:19+0300
россия
эльвира набиуллина
золото
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия занимает шестое место в мире по запасам золота в резервах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы занимаем шестое место в мире по величине запасов золота - более 2200 тонн", - сказала она. Отвечая на вопрос, почему ЦБ идет в противовес мировым тенденциям по наращиванию золотых резервов и продает драгметалл, она сказала: "Потому что это, наоборот, они нас догоняют. Потому что, я бы сказала, что этот глобальный тренд сейчас соответствует той стратегии, которую мы реализовали с 2014 по 2020 год".
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россия, эльвира набиуллина, золото
РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, золото
Россия заняла шестое место в мире по запасам золота в резервах
Набиуллина: Россия занимает шестое место в мире по запасам золота в резервах
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия занимает шестое место в мире по запасам золота в резервах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы занимаем шестое место в мире по величине запасов золота - более 2200 тонн", - сказала она.
Отвечая на вопрос, почему ЦБ идет в противовес мировым тенденциям по наращиванию золотых резервов и продает драгметалл, она сказала: "Потому что это, наоборот, они нас догоняют. Потому что, я бы сказала, что этот глобальный тренд сейчас соответствует той стратегии, которую мы реализовали с 2014 по 2020 год".