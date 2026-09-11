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Россия заняла шестое место в мире по запасам золота в резервах

Россия заняла шестое место в мире по запасам золота в резервах - 11.09.2026, ПРАЙМ

Россия заняла шестое место в мире по запасам золота в резервах

Россия занимает шестое место в мире по запасам золота в резервах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:19+0300

2026-09-11T16:19+0300

2026-09-11T16:19+0300

россия

эльвира набиуллина

золото

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия занимает шестое место в мире по запасам золота в резервах, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы занимаем шестое место в мире по величине запасов золота - более 2200 тонн", - сказала она. Отвечая на вопрос, почему ЦБ идет в противовес мировым тенденциям по наращиванию золотых резервов и продает драгметалл, она сказала: "Потому что это, наоборот, они нас догоняют. Потому что, я бы сказала, что этот глобальный тренд сейчас соответствует той стратегии, которую мы реализовали с 2014 по 2020 год".

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россия, эльвира набиуллина, золото