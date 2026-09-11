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Набиуллина заявила о снижении нормы сбережений россиян - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Набиуллина заявила о снижении нормы сбережений россиян
Набиуллина заявила о снижении нормы сбережений россиян - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о снижении нормы сбережений россиян
Норма сбережений россиян несколько снизилась, но остается высокой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:32+0300
2026-09-11T16:32+0300
финансы
россия
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Норма сбережений россиян несколько снизилась, но остается высокой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается депозитов, никаких мы здесь рисков не видим. Действительно, норма сбережений, наверное, потихоньку снижается, но она остается высокой. Она снижается естественным образом по мере смягчения денежно-кредитных условий", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "То, что выросли в предыдущий период депозиты, да, есть и влияние привлекательности ставки, жестких денежно-кредитных условий. Но в принципе депозиты растут в растущей экономике, но мы скорее смотрим на в целом агрегаты денежной массы, они сейчас на, скажем, верхней границе, даже чуть выше диапазона роста денежной массы, который был характерен для периода низкой инфляции", - указала глава ЦБ. "Нас это, конечно, беспокоит, но мы ожидаем, что темы роста денежной массы должны постепенно дальше замедляться", - добавила Набиуллина.
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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии
Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Банк России
16:32 11.09.2026
 
Набиуллина заявила о снижении нормы сбережений россиян

Набиуллина: норма сбережений россиян несколько снизилась, но остается высокой

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Норма сбережений россиян несколько снизилась, но остается высокой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается депозитов, никаких мы здесь рисков не видим. Действительно, норма сбережений, наверное, потихоньку снижается, но она остается высокой. Она снижается естественным образом по мере смягчения денежно-кредитных условий", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
"То, что выросли в предыдущий период депозиты, да, есть и влияние привлекательности ставки, жестких денежно-кредитных условий. Но в принципе депозиты растут в растущей экономике, но мы скорее смотрим на в целом агрегаты денежной массы, они сейчас на, скажем, верхней границе, даже чуть выше диапазона роста денежной массы, который был характерен для периода низкой инфляции", - указала глава ЦБ.
"Нас это, конечно, беспокоит, но мы ожидаем, что темы роста денежной массы должны постепенно дальше замедляться", - добавила Набиуллина.
 
ФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаБанк России
 
 
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