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Набиуллина заявила о снижении нормы сбережений россиян

Набиуллина заявила о снижении нормы сбережений россиян - 11.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина заявила о снижении нормы сбережений россиян

Норма сбережений россиян несколько снизилась, но остается высокой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:32+0300

2026-09-11T16:32+0300

2026-09-11T16:32+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Норма сбережений россиян несколько снизилась, но остается высокой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается депозитов, никаких мы здесь рисков не видим. Действительно, норма сбережений, наверное, потихоньку снижается, но она остается высокой. Она снижается естественным образом по мере смягчения денежно-кредитных условий", - сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "То, что выросли в предыдущий период депозиты, да, есть и влияние привлекательности ставки, жестких денежно-кредитных условий. Но в принципе депозиты растут в растущей экономике, но мы скорее смотрим на в целом агрегаты денежной массы, они сейчас на, скажем, верхней границе, даже чуть выше диапазона роста денежной массы, который был характерен для периода низкой инфляции", - указала глава ЦБ. "Нас это, конечно, беспокоит, но мы ожидаем, что темы роста денежной массы должны постепенно дальше замедляться", - добавила Набиуллина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии