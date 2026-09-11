https://1prime.ru/20260911/nabiullina-873242263.html
Набиуллина прокомментировала рост объема наличных в России
Набиуллина прокомментировала рост объема наличных в России - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина прокомментировала рост объема наличных в России
Рост объема наличных в России не вызывает каких-то макроэкономических проблем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:35+0300
2026-09-11T16:35+0300
2026-09-11T16:35+0300
россия
финансы
эльвира набиуллина
банк россии
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Рост объема наличных в России не вызывает каких-то макроэкономических проблем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы увидели, что во втором квартале этого года граждане расплачивались наличными чаще, чем в предыдущие периоды, и здесь мы видим, что, наверное, сыграла свою роль комбинация целого ряда факторов: это и перебои с мобильным интернетом, это и адаптация к налоговым изменения, тревожность по поводу разного рода слухов. Каких-то макроэкономических проблем это не вызывает", - сказала Набиуллина.
Она также отметила, что еще 5 лет назад доля наличных составляла 20%, тогда как сейчас, даже несмотря на небольшой рост, она составляет около 15%.
"Мы системных вопросов здесь не видим", - добавила глава ЦБ.
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россия, финансы, эльвира набиуллина, банк россии
РОССИЯ, Финансы, Эльвира Набиуллина, Банк России
Набиуллина прокомментировала рост объема наличных в России
Набиуллина: рост объема наличных в России не вызывает каких-то макроэкономических проблем
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Рост объема наличных в России не вызывает каких-то макроэкономических проблем, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы увидели, что во втором квартале этого года граждане расплачивались наличными чаще, чем в предыдущие периоды, и здесь мы видим, что, наверное, сыграла свою роль комбинация целого ряда факторов: это и перебои с мобильным интернетом, это и адаптация к налоговым изменения, тревожность по поводу разного рода слухов. Каких-то макроэкономических проблем это не вызывает", - сказала Набиуллина.
Она также отметила, что еще 5 лет назад доля наличных составляла 20%, тогда как сейчас, даже несмотря на небольшой рост, она составляет около 15%.
"Мы системных вопросов здесь не видим", - добавила глава ЦБ.