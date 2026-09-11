https://1prime.ru/20260911/nbr-873255278.html

НБР нашел путь для устранения несправедливости в отношении России

НБР нашел путь для устранения несправедливости в отношении России - 11.09.2026, ПРАЙМ

НБР нашел путь для устранения несправедливости в отношении России

Новому банку развития удалось найти путь для устранения "глубокой несправедливости" в отношении России, заявила глава НБР Дилма Роуссефф. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T23:44+0300

2026-09-11T23:44+0300

2026-09-11T23:44+0300

банки

финансы

индия

дилма роуссефф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873255278.jpg?1789159453

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Новому банку развития удалось найти путь для устранения "глубокой несправедливости" в отношении России, заявила глава НБР Дилма Роуссефф. Третьего марта 2022 года НБР официально объявил о приостановке новых транзакций с Россией "в свете развивающейся неопределенности и ограничений". "Мы предприняли некоторые шаги для того, чтобы решить трудности и глубокую несправедливость в отношении Российской Федерации со стороны банка… Сейчас мне кажется, что мы смогли найти необходимый путь для решения этой несправедливости", - сказала Роуссефф в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Она добавила, что оптимистично оценивает перспективы урегулирования ситуации, и отметила решающую роль России в деятельности НБР. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Он побеседовал с Роуссефф на полях саммита.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, индия, дилма роуссефф, владимир путин