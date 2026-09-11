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НБР нашел путь для устранения несправедливости в отношении России
НБР нашел путь для устранения несправедливости в отношении России - 11.09.2026, ПРАЙМ
НБР нашел путь для устранения несправедливости в отношении России
Новому банку развития удалось найти путь для устранения "глубокой несправедливости" в отношении России, заявила глава НБР Дилма Роуссефф. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T23:44+0300
2026-09-11T23:44+0300
2026-09-11T23:44+0300
банки
финансы
индия
дилма роуссефф
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Новому банку развития удалось найти путь для устранения "глубокой несправедливости" в отношении России, заявила глава НБР Дилма Роуссефф.
Третьего марта 2022 года НБР официально объявил о приостановке новых транзакций с Россией "в свете развивающейся неопределенности и ограничений".
"Мы предприняли некоторые шаги для того, чтобы решить трудности и глубокую несправедливость в отношении Российской Федерации со стороны банка… Сейчас мне кажется, что мы смогли найти необходимый путь для решения этой несправедливости", - сказала Роуссефф в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она добавила, что оптимистично оценивает перспективы урегулирования ситуации, и отметила решающую роль России в деятельности НБР.
Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Он побеседовал с Роуссефф на полях саммита.
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банки, финансы, индия, дилма роуссефф, владимир путин
Банки, Финансы, ИНДИЯ, Дилма Роуссефф, Владимир Путин
НБР нашел путь для устранения несправедливости в отношении России
Глава НБР Роуссефф: мы нашли путь для устранения несправедливости в отношении России
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Новому банку развития удалось найти путь для устранения "глубокой несправедливости" в отношении России, заявила глава НБР Дилма Роуссефф.
Третьего марта 2022 года НБР официально объявил о приостановке новых транзакций с Россией "в свете развивающейся неопределенности и ограничений".
"Мы предприняли некоторые шаги для того, чтобы решить трудности и глубокую несправедливость в отношении Российской Федерации со стороны банка… Сейчас мне кажется, что мы смогли найти необходимый путь для решения этой несправедливости", - сказала Роуссефф в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она добавила, что оптимистично оценивает перспективы урегулирования ситуации, и отметила решающую роль России в деятельности НБР.
Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Он побеседовал с Роуссефф на полях саммита.