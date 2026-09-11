Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нидерланды снизят целевой уровень запасов газа на зиму до 64% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/niderlandy-873237227.html
Нидерланды снизят целевой уровень запасов газа на зиму до 64%
Нидерланды снизят целевой уровень запасов газа на зиму до 64% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Нидерланды снизят целевой уровень запасов газа на зиму до 64%
Правительство Нидерландов решило снизить целевой уровень запасов газа на зиму до 64% по рекомендации ЕС, говорится в заявлении министерства экономики и климата... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:49+0300
2026-09-11T15:50+0300
газ
нидерланды
ближний восток
ес
gasunie
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873237227.jpg?1789131053
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов решило снизить целевой уровень запасов газа на зиму до 64% по рекомендации ЕС, говорится в заявлении министерства экономики и климата страны. Как говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства, Еврокомиссия в марте 2026 года призвала страны ЕС, располагающие газовыми хранилищами, снизить зимние целевые показатели на 10%, чтобы не создавать дополнительного давления на оптовые цены на газ в условиях напряженного рынка из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Правительство (Нидерландов) приняло этот призыв к сведению. В результате для Нидерландов был установлен пересмотренный целевой показатель ЕС по заполнению хранилищ на уровне 64%", - сообщается в заявлении. По данным министерства, власти Нидерландов рассчитывают достичь этого показателя в период с 1 октября по 1 декабря. За последние пять лет из хранилищ в среднем брали около 70 тераваттов-часов, теперь правительство хочет иметь к зиме 93 тераватта-часа. То есть запас все равно будет примерно на треть больше среднего расхода последних лет. Поэтому власти и Еврокомиссия считают, что снижение обязательного уровня заполнения с 74% до 64% не должно привести к нехватке газа зимой, если зима будет не сильно холодной. Нидерландская газотранспортная компания Gasunie ранее сообщила, что на конец августа газовые хранилища в стране были заполнены лишь на 44%, достичь целевого уровня к этой зиме уже не удастся.
нидерланды
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, нидерланды, ближний восток, ес, gasunie
Газ, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС, Gasunie
15:49 11.09.2026 (обновлено: 15:50 11.09.2026)
 
Нидерланды снизят целевой уровень запасов газа на зиму до 64%

Правительство Нидерландов решило снизить целевой уровень запасов газа на зиму до 64%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов решило снизить целевой уровень запасов газа на зиму до 64% по рекомендации ЕС, говорится в заявлении министерства экономики и климата страны.
Как говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства, Еврокомиссия в марте 2026 года призвала страны ЕС, располагающие газовыми хранилищами, снизить зимние целевые показатели на 10%, чтобы не создавать дополнительного давления на оптовые цены на газ в условиях напряженного рынка из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"Правительство (Нидерландов) приняло этот призыв к сведению. В результате для Нидерландов был установлен пересмотренный целевой показатель ЕС по заполнению хранилищ на уровне 64%", - сообщается в заявлении.
По данным министерства, власти Нидерландов рассчитывают достичь этого показателя в период с 1 октября по 1 декабря.
За последние пять лет из хранилищ в среднем брали около 70 тераваттов-часов, теперь правительство хочет иметь к зиме 93 тераватта-часа. То есть запас все равно будет примерно на треть больше среднего расхода последних лет.
Поэтому власти и Еврокомиссия считают, что снижение обязательного уровня заполнения с 74% до 64% не должно привести к нехватке газа зимой, если зима будет не сильно холодной.
Нидерландская газотранспортная компания Gasunie ранее сообщила, что на конец августа газовые хранилища в стране были заполнены лишь на 44%, достичь целевого уровня к этой зиме уже не удастся.
 
ГазНИДЕРЛАНДЫБЛИЖНИЙ ВОСТОКЕСGasunie
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала