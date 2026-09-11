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Нидерланды снизят целевой уровень запасов газа на зиму до 64%
Нидерланды снизят целевой уровень запасов газа на зиму до 64% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Нидерланды снизят целевой уровень запасов газа на зиму до 64%
Правительство Нидерландов решило снизить целевой уровень запасов газа на зиму до 64% по рекомендации ЕС, говорится в заявлении министерства экономики и климата... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:49+0300
2026-09-11T15:49+0300
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газ
нидерланды
ближний восток
ес
gasunie
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов решило снизить целевой уровень запасов газа на зиму до 64% по рекомендации ЕС, говорится в заявлении министерства экономики и климата страны. Как говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства, Еврокомиссия в марте 2026 года призвала страны ЕС, располагающие газовыми хранилищами, снизить зимние целевые показатели на 10%, чтобы не создавать дополнительного давления на оптовые цены на газ в условиях напряженного рынка из-за ситуации на Ближнем Востоке. "Правительство (Нидерландов) приняло этот призыв к сведению. В результате для Нидерландов был установлен пересмотренный целевой показатель ЕС по заполнению хранилищ на уровне 64%", - сообщается в заявлении. По данным министерства, власти Нидерландов рассчитывают достичь этого показателя в период с 1 октября по 1 декабря. За последние пять лет из хранилищ в среднем брали около 70 тераваттов-часов, теперь правительство хочет иметь к зиме 93 тераватта-часа. То есть запас все равно будет примерно на треть больше среднего расхода последних лет. Поэтому власти и Еврокомиссия считают, что снижение обязательного уровня заполнения с 74% до 64% не должно привести к нехватке газа зимой, если зима будет не сильно холодной. Нидерландская газотранспортная компания Gasunie ранее сообщила, что на конец августа газовые хранилища в стране были заполнены лишь на 44%, достичь целевого уровня к этой зиме уже не удастся.
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газ, нидерланды, ближний восток, ес, gasunie
Газ, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕС, Gasunie
Нидерланды снизят целевой уровень запасов газа на зиму до 64%
Правительство Нидерландов решило снизить целевой уровень запасов газа на зиму до 64%
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Правительство Нидерландов решило снизить целевой уровень запасов газа на зиму до 64% по рекомендации ЕС, говорится в заявлении министерства экономики и климата страны.
Как говорится в распространенном в пятницу заявлении министерства, Еврокомиссия в марте 2026 года призвала страны ЕС, располагающие газовыми хранилищами, снизить зимние целевые показатели на 10%, чтобы не создавать дополнительного давления на оптовые цены на газ в условиях напряженного рынка из-за ситуации на Ближнем Востоке.
"Правительство (Нидерландов) приняло этот призыв к сведению. В результате для Нидерландов был установлен пересмотренный целевой показатель ЕС по заполнению хранилищ на уровне 64%", - сообщается в заявлении.
По данным министерства, власти Нидерландов рассчитывают достичь этого показателя в период с 1 октября по 1 декабря.
За последние пять лет из хранилищ в среднем брали около 70 тераваттов-часов, теперь правительство хочет иметь к зиме 93 тераватта-часа. То есть запас все равно будет примерно на треть больше среднего расхода последних лет.
Поэтому власти и Еврокомиссия считают, что снижение обязательного уровня заполнения с 74% до 64% не должно привести к нехватке газа зимой, если зима будет не сильно холодной.
Нидерландская газотранспортная компания Gasunie ранее сообщила, что на конец августа газовые хранилища в стране были заполнены лишь на 44%, достичь целевого уровня к этой зиме уже не удастся.