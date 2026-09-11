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Новак рассказал о поддержке пострадавшего от авиаударов МСП

Новак рассказал о поддержке пострадавшего от авиаударов МСП - 11.09.2026, ПРАЙМ

Новак рассказал о поддержке пострадавшего от авиаударов МСП

Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у правительства России, сообщил вице-премьер... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:16+0300

2026-09-11T09:16+0300

2026-09-11T09:34+0300

бизнес

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финансы

александр новак

максим решетников

банк россии

wildberries

корпорация мсп

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у правительства России, сообщил вице-премьер Александр Новак. Ранее в пятницу Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries. "Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у правительства. Объединение ресурсов Банка России и правительства позволило запустить адресную программу поддержки для помощи поставщикам и, в особенности, производителям", - сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэкономразвития. Он отметил, что Банк России предоставляет банкам-участникам программы льготное фондирование под поручительство Корпорации МСП. Кроме того, при недостатке залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться "зонтичным" поручительством Корпорации, которое покрывает до 50% от суммы кредита. В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников отметил, что запуск программы льготного кредитования поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности. "Предприниматели смогут получить льготное банковское финансирование на пополнение оборотных средств, чтобы закупить необходимое сырье или товар. В комплексе с другими мерами поддержки это поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности", - подчеркнул он.

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бизнес, россия, финансы, александр новак, максим решетников, банк россии, wildberries, корпорация мсп