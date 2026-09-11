Новак рассказал о поддержке пострадавшего от авиаударов МСП
Новак: поддержка малого и среднего бизнеса находится на постоянном контроле правительства
© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у правительства России, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Ранее в пятницу Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries.
"Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у правительства. Объединение ресурсов Банка России и правительства позволило запустить адресную программу поддержки для помощи поставщикам и, в особенности, производителям", - сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэкономразвития.
Он отметил, что Банк России предоставляет банкам-участникам программы льготное фондирование под поручительство Корпорации МСП. Кроме того, при недостатке залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться "зонтичным" поручительством Корпорации, которое покрывает до 50% от суммы кредита.
В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников отметил, что запуск программы льготного кредитования поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности.
"Предприниматели смогут получить льготное банковское финансирование на пополнение оборотных средств, чтобы закупить необходимое сырье или товар. В комплексе с другими мерами поддержки это поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности", - подчеркнул он.