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Новак рассказал о поддержке пострадавшего от авиаударов МСП - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Новак рассказал о поддержке пострадавшего от авиаударов МСП
Новак рассказал о поддержке пострадавшего от авиаударов МСП - 11.09.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал о поддержке пострадавшего от авиаударов МСП
Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у правительства России, сообщил вице-премьер... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:16+0300
2026-09-11T09:34+0300
бизнес
россия
финансы
александр новак
максим решетников
банк россии
wildberries
корпорация мсп
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у правительства России, сообщил вице-премьер Александр Новак. Ранее в пятницу Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries. "Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у правительства. Объединение ресурсов Банка России и правительства позволило запустить адресную программу поддержки для помощи поставщикам и, в особенности, производителям", - сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэкономразвития. Он отметил, что Банк России предоставляет банкам-участникам программы льготное фондирование под поручительство Корпорации МСП. Кроме того, при недостатке залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться "зонтичным" поручительством Корпорации, которое покрывает до 50% от суммы кредита. В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников отметил, что запуск программы льготного кредитования поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности. "Предприниматели смогут получить льготное банковское финансирование на пополнение оборотных средств, чтобы закупить необходимое сырье или товар. В комплексе с другими мерами поддержки это поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности", - подчеркнул он.
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бизнес, россия, финансы, александр новак, максим решетников, банк россии, wildberries, корпорация мсп
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, Александр Новак, Максим Решетников, Банк России, Wildberries, Корпорация МСП
09:16 11.09.2026 (обновлено: 09:34 11.09.2026)
 
Новак рассказал о поддержке пострадавшего от авиаударов МСП

Новак: поддержка малого и среднего бизнеса находится на постоянном контроле правительства

© РИА Новости . Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у правительства России, сообщил вице-премьер Александр Новак.
Ранее в пятницу Минэкономразвития и Банк России запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries.
"Поддержка малого и среднего бизнеса, пострадавшего в результате воздушных атак, находится на постоянном контроле у правительства. Объединение ресурсов Банка России и правительства позволило запустить адресную программу поддержки для помощи поставщикам и, в особенности, производителям", - сказал Новак, слова которого приводятся в сообщении Минэкономразвития.
Он отметил, что Банк России предоставляет банкам-участникам программы льготное фондирование под поручительство Корпорации МСП. Кроме того, при недостатке залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться "зонтичным" поручительством Корпорации, которое покрывает до 50% от суммы кредита.
В свою очередь министр экономического развития Максим Решетников отметил, что запуск программы льготного кредитования поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности.
"Предприниматели смогут получить льготное банковское финансирование на пополнение оборотных средств, чтобы закупить необходимое сырье или товар. В комплексе с другими мерами поддержки это поможет бизнесу быстрее восстановиться и скорее вернуться к привычной деятельности", - подчеркнул он.
 
БизнесРОССИЯФинансыАлександр НовакМаксим РешетниковБанк РоссииWildberriesКорпорация МСП
 
 
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