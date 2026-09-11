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Новак обсудил с Турчаком схему внешнего энергоснабжения Республики Алтай - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Новак обсудил с Турчаком схему внешнего энергоснабжения Республики Алтай
Новак обсудил с Турчаком схему внешнего энергоснабжения Республики Алтай - 11.09.2026, ПРАЙМ
Новак обсудил с Турчаком схему внешнего энергоснабжения Республики Алтай
Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание, на котором рассматривалась схема внешнего энергоснабжения потребителей Республики Алтай, в том числе курорта... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:04+0300
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Москва, 11 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание, на котором рассматривалась схема внешнего энергоснабжения потребителей Республики Алтай, в том числе курорта "Манжерок", сообщил кабмин РФ. В совещании приняли участие глава республики Андрей Турчак, председатель регионального правительства Александр Прокопьев, представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Сбербанка и энергетических компаний. "В ходе встречи была рассмотрена схема внешнего электроснабжения потребителей региона, включая обеспечение электроэнергией всесезонного курорта "Манжерок" - одного из ключевых объектов туристической инфраструктуры республики. Участники совещания обсудили возможные варианты реализации схемы электроснабжения субъекта", - говорится в сообщении. Среди возможных мер - сетевые решения, предусматривающие развитие электрических сетей напряжением 220 и 500 кВ, а также комбинированные варианты, включающие строительство генерирующих мощностей. Отдельное внимание было уделено оценке инвестиционных потребностей для реализации основного варианта схемы внешнего электроснабжения. Он предусматривает на первом этапе обеспечение мощности в объеме 49,9 МВт для нужд курорта "Манжерок". Также были проанализированы мероприятия второго этапа развития энергосистемы. Их реализация позволит обеспечить дополнительно 34,4 МВт мощности для покрытия перспективного роста потребления электроэнергии в Республике Алтай. "Развитие Республики Алтай является очень важным процессом, особенно с учетом туристического потенциала региона. Для обеспечения развития республики необходимо своевременное строительство электроэнергетической инфраструктуры в целях создания условий для присоединения новых потребителей и надежного энергоснабжения уже существующих", - приводятся в сообщении слова Новака. По итогам совещания вице-премьер поручил продолжить проработку технических, финансовых и организационных решений, необходимых для своевременного развития энергоснабжения региона.
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бизнес, россия, москва, александр новак, андрей турчак, сбербанк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак, Андрей Турчак, Сбербанк
16:04 11.09.2026 (обновлено: 16:07 11.09.2026)
 
Новак обсудил с Турчаком схему внешнего энергоснабжения Республики Алтай

Вице-премьер Новак обсудил схему внешнего энергоснабжения Республики Алтай

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Москва, 11 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание, на котором рассматривалась схема внешнего энергоснабжения потребителей Республики Алтай, в том числе курорта "Манжерок", сообщил кабмин РФ.
В совещании приняли участие глава республики Андрей Турчак, председатель регионального правительства Александр Прокопьев, представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Сбербанка и энергетических компаний.
"В ходе встречи была рассмотрена схема внешнего электроснабжения потребителей региона, включая обеспечение электроэнергией всесезонного курорта "Манжерок" - одного из ключевых объектов туристической инфраструктуры республики. Участники совещания обсудили возможные варианты реализации схемы электроснабжения субъекта", - говорится в сообщении.
Среди возможных мер - сетевые решения, предусматривающие развитие электрических сетей напряжением 220 и 500 кВ, а также комбинированные варианты, включающие строительство генерирующих мощностей.
Отдельное внимание было уделено оценке инвестиционных потребностей для реализации основного варианта схемы внешнего электроснабжения. Он предусматривает на первом этапе обеспечение мощности в объеме 49,9 МВт для нужд курорта "Манжерок".
Также были проанализированы мероприятия второго этапа развития энергосистемы. Их реализация позволит обеспечить дополнительно 34,4 МВт мощности для покрытия перспективного роста потребления электроэнергии в Республике Алтай.
"Развитие Республики Алтай является очень важным процессом, особенно с учетом туристического потенциала региона. Для обеспечения развития республики необходимо своевременное строительство электроэнергетической инфраструктуры в целях создания условий для присоединения новых потребителей и надежного энергоснабжения уже существующих", - приводятся в сообщении слова Новака.
По итогам совещания вице-премьер поручил продолжить проработку технических, финансовых и организационных решений, необходимых для своевременного развития энергоснабжения региона.
 
БизнесРОССИЯМОСКВААлександр НовакАндрей ТурчакСбербанк
 
 
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