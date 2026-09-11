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Новак и Абрамова обсудили социально-экономическое развитие Удмуртии

Новак и Абрамова обсудили социально-экономическое развитие Удмуртии - 11.09.2026, ПРАЙМ

Новак и Абрамова обсудили социально-экономическое развитие Удмуртии

Вице-премьер РФ Александр Новак и временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова обсудили социально-экономическое развитие региона, а также... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:39+0300

2026-09-11T17:39+0300

2026-09-11T17:39+0300

россия

удмуртия

александр новак

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова обсудили социально-экономическое развитие региона, а также обеспечение республики топливом, сообщило правительство России. "Александр Новак провел рабочую встречу с временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики Ольгой Абрамовой. В рамках беседы стороны обсудили социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении. Кроме того, речь шла о реализации мер по повышению инвестиционной привлекательности на территории республики в целях улучшения благосостояния ее жителей и повышения активности малого и среднего бизнеса. "Особое внимание уделили топливоснабжению субъекта. Проанализировали текущие запасы нефтепродуктов в Удмуртии, состояние логистической инфраструктуры, работу автозаправочной сети", - добавляется в сообщении. Также стороны рассмотрели удовлетворение потребностей сельхозпроизводителей в необходимых ресурсах для нужд уборочной кампании и динамику цен на топливо в республике.

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россия, удмуртия, александр новак