Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак и Абрамова обсудили социально-экономическое развитие Удмуртии - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/novak-873245118.html
Новак и Абрамова обсудили социально-экономическое развитие Удмуртии
Новак и Абрамова обсудили социально-экономическое развитие Удмуртии - 11.09.2026, ПРАЙМ
Новак и Абрамова обсудили социально-экономическое развитие Удмуртии
Вице-премьер РФ Александр Новак и временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова обсудили социально-экономическое развитие региона, а также... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:39+0300
2026-09-11T17:39+0300
россия
удмуртия
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873245118.jpg?1789137545
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова обсудили социально-экономическое развитие региона, а также обеспечение республики топливом, сообщило правительство России. "Александр Новак провел рабочую встречу с временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики Ольгой Абрамовой. В рамках беседы стороны обсудили социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении. Кроме того, речь шла о реализации мер по повышению инвестиционной привлекательности на территории республики в целях улучшения благосостояния ее жителей и повышения активности малого и среднего бизнеса. "Особое внимание уделили топливоснабжению субъекта. Проанализировали текущие запасы нефтепродуктов в Удмуртии, состояние логистической инфраструктуры, работу автозаправочной сети", - добавляется в сообщении. Также стороны рассмотрели удовлетворение потребностей сельхозпроизводителей в необходимых ресурсах для нужд уборочной кампании и динамику цен на топливо в республике.
удмуртия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, удмуртия, александр новак
РОССИЯ, Удмуртия, Александр Новак
17:39 11.09.2026
 
Новак и Абрамова обсудили социально-экономическое развитие Удмуртии

Новак и врио главы Удмуртии Абрамова обсудили социально-экономическое развитие региона

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова обсудили социально-экономическое развитие региона, а также обеспечение республики топливом, сообщило правительство России.
"Александр Новак провел рабочую встречу с временно исполняющей обязанности главы Удмуртской Республики Ольгой Абрамовой. В рамках беседы стороны обсудили социально-экономическое развитие региона", - говорится в сообщении.
Кроме того, речь шла о реализации мер по повышению инвестиционной привлекательности на территории республики в целях улучшения благосостояния ее жителей и повышения активности малого и среднего бизнеса.
"Особое внимание уделили топливоснабжению субъекта. Проанализировали текущие запасы нефтепродуктов в Удмуртии, состояние логистической инфраструктуры, работу автозаправочной сети", - добавляется в сообщении.
Также стороны рассмотрели удовлетворение потребностей сельхозпроизводителей в необходимых ресурсах для нужд уборочной кампании и динамику цен на топливо в республике.
 
РОССИЯУдмуртияАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала