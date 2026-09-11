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В историческом центре Великого Новгорода запустили 5G - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В историческом центре Великого Новгорода запустили 5G
В историческом центре Великого Новгорода запустили 5G - 11.09.2026, ПРАЙМ
В историческом центре Великого Новгорода запустили 5G
Высокоскоростная связь формата 5G запущена в пятницу в местах исторического центра Великого Новгорода, где часто бывают горожане и туристы, сообщил губернатор... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:25+0300
2026-09-11T10:25+0300
бизнес
общество
новгородская область
москва
санкт-петербург
владимир путин
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Высокоскоростная связь формата 5G запущена в пятницу в местах исторического центра Великого Новгорода, где часто бывают горожане и туристы, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов. "Сегодня 5G стал доступен в историческом центре Великого Новгорода… Сверхвысокая скорость мобильного интернета теперь есть в районе площади Победы-Софийской, у Кремля, на Торговой стороне и еще в нескольких местах, где часто бывают горожане и туристы", - написал Дронов в своем канале в мессенджере "Макс". Губернатор уточнил, что по поручению президента России Владимира Путина в стране начали работать коммерческие сети связи пятого поколения, и Великий Новгород вошел в число первых городов. До этого 5G появился в центральных районах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Твери, Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. По словам губернатора, для горожан это не только более быстрый интернет в смартфоне. Новая сеть выдерживает больше подключений одновременно, что особенно пригодится во время праздников и фестивалей, когда в центре собираются тысячи людей.
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бизнес, общество , новгородская область, москва, санкт-петербург, владимир путин
Бизнес, Общество , Новгородская область, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Владимир Путин
10:25 11.09.2026
 
В историческом центре Великого Новгорода запустили 5G

В историческом центре Великого Новгорода запустили высокоскоростную связь формата 5G

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Высокоскоростная связь формата 5G запущена в пятницу в местах исторического центра Великого Новгорода, где часто бывают горожане и туристы, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов.
"Сегодня 5G стал доступен в историческом центре Великого Новгорода… Сверхвысокая скорость мобильного интернета теперь есть в районе площади Победы-Софийской, у Кремля, на Торговой стороне и еще в нескольких местах, где часто бывают горожане и туристы", - написал Дронов в своем канале в мессенджере "Макс".
Губернатор уточнил, что по поручению президента России Владимира Путина в стране начали работать коммерческие сети связи пятого поколения, и Великий Новгород вошел в число первых городов. До этого 5G появился в центральных районах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Твери, Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
По словам губернатора, для горожан это не только более быстрый интернет в смартфоне. Новая сеть выдерживает больше подключений одновременно, что особенно пригодится во время праздников и фестивалей, когда в центре собираются тысячи людей.
 
БизнесОбществоНовгородская областьМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВладимир Путин
 
 
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