Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в Новосибирске - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/novosibirsk-873214250.html
Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в Новосибирске
Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в Новосибирске - 11.09.2026, ПРАЙМ
Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в Новосибирске
Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в пятницу на станции Инская в Новосибирске, причины и обстоятельства выясняются, сообщает Западно-Сибирская... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:34+0300
2026-09-11T09:34+0300
бизнес
новосибирск
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873214250.jpg?1789108447
НОВОСИБИРСК, 11 сен – ПРАЙМ. Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в пятницу на станции Инская в Новосибирске, причины и обстоятельства выясняются, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги произошел сход с рельсов трех груженых вагонов-цистерн. В результате происшествия разгерметизации цистерн не допущено, негативных последствий для окружающей среды не наступило. Причины и обстоятельства события устанавливаются", - говорится в сообщении. Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи устанавливают причины произошедшего и размер нанесенного ущерба. Новосибирская транспортная прокуратура проверяет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, новосибирск, ск рф
Бизнес, НОВОСИБИРСК, СК РФ
09:34 11.09.2026
 
Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в Новосибирске

Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов на станции Инская в Новосибирске

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 11 сен – ПРАЙМ. Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в пятницу на станции Инская в Новосибирске, причины и обстоятельства выясняются, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги произошел сход с рельсов трех груженых вагонов-цистерн. В результате происшествия разгерметизации цистерн не допущено, негативных последствий для окружающей среды не наступило. Причины и обстоятельства события устанавливаются", - говорится в сообщении.
Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Следователи устанавливают причины произошедшего и размер нанесенного ущерба. Новосибирская транспортная прокуратура проверяет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
 
БизнесНОВОСИБИРСКСК РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала