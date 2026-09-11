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Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в Новосибирске

Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в Новосибирске - 11.09.2026, ПРАЙМ

Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в Новосибирске

Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в пятницу на станции Инская в Новосибирске, причины и обстоятельства выясняются, сообщает Западно-Сибирская... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:34+0300

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2026-09-11T09:34+0300

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НОВОСИБИРСК, 11 сен – ПРАЙМ. Три груженых вагона-цистерны сошли с рельсов в пятницу на станции Инская в Новосибирске, причины и обстоятельства выясняются, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги произошел сход с рельсов трех груженых вагонов-цистерн. В результате происшествия разгерметизации цистерн не допущено, негативных последствий для окружающей среды не наступило. Причины и обстоятельства события устанавливаются", - говорится в сообщении. Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи устанавливают причины произошедшего и размер нанесенного ущерба. Новосибирская транспортная прокуратура проверяет исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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