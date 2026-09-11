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Запорожская область и ДНР договорились о внедрении СОКБ

Запорожская область и ДНР договорились о внедрении СОКБ - 11.09.2026, ПРАЙМ

Запорожская область и ДНР договорились о внедрении СОКБ

Соглашения о внедрении и развитии Стандарта общественного капитала бизнеса (СОКБ) для подтверждения вклада компаний в развитие страны заключены с Запорожской... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:44+0300

2026-09-11T12:44+0300

2026-09-11T12:44+0300

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Соглашения о внедрении и развитии Стандарта общественного капитала бизнеса (СОКБ) для подтверждения вклада компаний в развитие страны заключены с Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой, сообщила РИА Новости генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова. "Регионы подключаются (к внедрению стандарта - ред.) довольно активно. Сейчас заключены соглашения о внедрении и развитии Стандарта с 40 субъектами Российской Федерации, включая новые территории – Запорожскую область и ДНР", - сказала Багатырова. По ее данным, среди крупных компаний РФ стандарту соответствуют 81% прошедших оценку, среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) положительный результат у 40,8%. Стандарт общественного капитала бизнеса, как указали в АНО "Общественный капитал", - это единый комплексный инструмент, позволяющий компаниям соотносить свои социальные, экологические и управленческие инициативы с национальными целями развития РФ.

запорожская область

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бизнес, россия, финансы, запорожская область