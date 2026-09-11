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"Первая статья расходов": во Франции оценили траты на обслуживание госдолга

"Первая статья расходов": во Франции оценили траты на обслуживание госдолга - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Первая статья расходов": во Франции оценили траты на обслуживание госдолга

Обслуживание госдолга Франции в 2026 году составляет 65 миллиардов евро и превосходит расходы страны на оборону и образование, заявил министр экономики и... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:46+0300

2026-09-11T15:46+0300

2026-09-11T15:49+0300

мировая экономика

франция

ормузский пролив

банк франции

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ПАРИЖ, 11 сен – ПРАЙМ. Обслуживание госдолга Франции в 2026 году составляет 65 миллиардов евро и превосходит расходы страны на оборону и образование, заявил министр экономики и финансов страны Ролан Лескюр. "Расходы на обслуживание долга составляют 65 миллиардов евро, из которых 4,5 миллиарда евро — это увеличение, связанное с кризисом в Ормузском проливе. Это на 4,5 миллиарда евро больше, чем было предусмотрено законом о бюджете. Сегодня это первая статья расходов в государственном бюджете, превышающая по объему бюджет на образование или даже бюджет на оборону", - заявил Лескюр на пресс-конференции. При этом глава французского Минфина отметил, что на четверг, 10 сентября, доходность 10-летних государственных облигаций Франции составила 4,4%, увеличившись в годовом выражении на 0,9 процентного пункта. Таким образом процентная ставка по французским государственным займам достигла рекордно высокого уровня с 2008 года. Министр заявил, что французские ценные бумаги пользуются хорошим спросом, а инвесторы продолжают доверять Франции. По его словам, к настоящему моменту 85% запланированного объема облигаций уже размещены на рынках. Тем не менее, Лескюр признал, что в этом году республика вынуждена платить за свой госдолг дороже, чем в 2025 году. В конце июня госдолг Франции вновь обновил антирекорд, впервые превысив отметку в 3,5 триллиона евро. До этого в Банке Франции заявляли, что стране грозит бюджетное удушье, если власти не снизят дефицит казны.

франция

ормузский пролив

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мировая экономика, франция, ормузский пролив, банк франции