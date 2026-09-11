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OpenAI запускает ChatGPT для финансистов: инструмент для инвестбанкиров

OpenAI запускает ChatGPT для финансистов: инструмент для инвестбанкиров - 11.09.2026, ПРАЙМ

OpenAI запускает ChatGPT для финансистов: инструмент для инвестбанкиров

OpenAI выпустила ChatGPT for Financial Services — новый продукт для инвестиционных банкиров и аналитиков по акциям. Это очередная попытка компании конкурировать | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:10+0300

2026-09-11T11:10+0300

2026-09-11T11:10+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. OpenAI выпустила ChatGPT for Financial Services — новый продукт для инвестиционных банкиров и аналитиков по акциям. Это очередная попытка компании конкурировать с Anthropic PBC за корпоративных клиентов. Об этом сообщает Bloomberg.В блоге в четверг OpenAI сообщила, что сервис будет объединять встроенные данные из источников Daloopa, PitchBook и LSEG News с новой моделью GPT-6 Astra. Продукт будет использовать новые модели компании по мере их выхода. Инструмент в первую очередь рассчитан на крупные финансовые учреждения.Он соответствует стратегии OpenAI по наращиванию доли корпоративных клиентов, которые приносят больше прибыли, чем потребители. Финансовый директор OpenAI Сара Фрайер на этой неделе на конференции Goldman Sachs в Сан-Франциско заявила, что корпоративный и потребительский бизнесы компании почти сравнялись по объему в начале этого года. Это свидетельствует о том, что ставка на бизнес-сегмент начинает оправдываться.Наборы данных ChatGPT для финансовых услуг включают выписки по доходам, финансовые отчеты и основы компании. Инструмент содержит детализированные ссылки, позволяющие командам отслеживать цифры и утверждения до источников и подтверждать их. Цель функции — помочь командам быстрее разрабатывать исследования, финансовые модели и клиентские материалы в уникальных форматах своих фирм."Мы фактически учим ChatGPT исследовать как аналитик и поддерживать свои выводы как аналитик", — сказал Ник Терли, вице-президент по продуктам в OpenAI.И OpenAI, и Anthropic подали конфиденциальные документы для публичного выхода. Ожидается, что Anthropic проведет IPO уже этой осенью, раньше OpenAI. Таким образом, конкуренция между двумя разработчиками ИИ усиливается не только на технологическом, но и на финансовом фронте.

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бизнес, банки, финансы, сан-франциско, openai, bloomberg, goldman sachs