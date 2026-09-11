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Пентагон заключил контракт почти на миллиард долларов на проведение аудита - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Пентагон заключил контракт почти на миллиард долларов на проведение аудита
Пентагон заключил контракт почти на миллиард долларов на проведение аудита - 11.09.2026, ПРАЙМ
Пентагон заключил контракт почти на миллиард долларов на проведение аудита
Пентагон сообщил о заключении контракта стоимостью почти миллиард долларов на проведение аудита своей финансовой отчетности за 2027-2031 годы. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:26+0300
2026-09-11T10:26+0300
технологии
финансы
нью-йорк
сша
ernst & young
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ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. Пентагон сообщил о заключении контракта стоимостью почти миллиард долларов на проведение аудита своей финансовой отчетности за 2027-2031 годы. "Компания Ernst &amp; Young, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, получает контракт... максимальной стоимостью 989,9 миллиона долларов на оказание аудиторских услуг в рамках проверок управления генерального инспектора военного министерства США по консолидированной финансовой отчетности всего ведомства за 2027-2031 финансовые годы", - говорится в сообщении Пентагона. Контракт был заключен по итогам конкурсного отбора, в рамках которого поступило только одно предложение. Завершить работы планируется к 31 марта 2032 года. Как сообщало ранее издание Military Times, с 2018 года, когда Конгресс обязал проводить ежегодные проверки, Пентагон не прошел ни одного финансового аудита и остается единственным из федеральных ведомств США с таким результатом. Военное министерство проваливало проверку восемь лет подряд. В финансовом отчете министерства за 2025 финансовый год аудиторы выявили 26 существенных недостатков в отчетности ведомства.
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технологии, финансы, нью-йорк, сша, ernst & young
Технологии, Финансы, Нью-Йорк, США, Ernst & Young
10:26 11.09.2026
 
Пентагон заключил контракт почти на миллиард долларов на проведение аудита

Пентагон подписал контракт на проведение аудита финансовой отчетности за 2027-2031 годы

CC BY 2.0 / David / The PentagonПентагон
Пентагон - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
CC BY 2.0 / David / The Pentagon
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ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. Пентагон сообщил о заключении контракта стоимостью почти миллиард долларов на проведение аудита своей финансовой отчетности за 2027-2031 годы.
"Компания Ernst & Young, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, получает контракт... максимальной стоимостью 989,9 миллиона долларов на оказание аудиторских услуг в рамках проверок управления генерального инспектора военного министерства США по консолидированной финансовой отчетности всего ведомства за 2027-2031 финансовые годы", - говорится в сообщении Пентагона.
Контракт был заключен по итогам конкурсного отбора, в рамках которого поступило только одно предложение. Завершить работы планируется к 31 марта 2032 года.
Как сообщало ранее издание Military Times, с 2018 года, когда Конгресс обязал проводить ежегодные проверки, Пентагон не прошел ни одного финансового аудита и остается единственным из федеральных ведомств США с таким результатом. Военное министерство проваливало проверку восемь лет подряд. В финансовом отчете министерства за 2025 финансовый год аудиторы выявили 26 существенных недостатков в отчетности ведомства.
 
ТехнологииФинансыНью-ЙоркСШАErnst & Young
 
 
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