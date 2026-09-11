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Суд приостановил работу "Перекрестка" на Новом Арбате в Москве
Суд приостановил работу "Перекрестка" на Новом Арбате в Москве - 11.09.2026, ПРАЙМ
Суд приостановил работу "Перекрестка" на Новом Арбате в Москве
Пресненский суд Москвы на 85 суток приостановил работу супермаркета "Перекресток" на Новом Арбате в Москве из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм,... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:46+0300
2026-09-11T14:46+0300
2026-09-11T14:46+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы на 85 суток приостановил работу супермаркета "Перекресток" на Новом Арбате в Москве из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. В ходе проверки в супермаркете были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подчеркнули в пресс-службе. Решение суда подлежит немедленному исполнению. "Суд признал виновным АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия продовольственной торговли, расположенного по адресу улица Новый Арбат, дом 15, на срок 85 суток", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь в пресс-службе торговой сети заявили, что уже ходатайствуют о возобновлении работы и ждут подтверждения отсутствия каких-либо нарушений. "Мы уверены в качестве реализуемой продукции, соблюдении всех обязательных норм и требований и готовы к любой проверке… Безопасность покупателей и сотрудников является нашим безусловным приоритетом", - отметили в "Перекрестке".
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бизнес, россия, москва, перекресток
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Перекресток
Суд приостановил работу "Перекрестка" на Новом Арбате в Москве
Суд приостановил работу "Перекрестка" на Новом Арбате в Москве за нарушение норм СанПиН
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы на 85 суток приостановил работу супермаркета "Перекресток" на Новом Арбате в Москве из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
В ходе проверки в супермаркете были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подчеркнули в пресс-службе. Решение суда подлежит немедленному исполнению.
"Суд признал виновным АО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕРЕКРЕСТОК" в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия продовольственной торговли, расположенного по адресу улица Новый Арбат, дом 15, на срок 85 суток", - рассказали в пресс-службе.
В свою очередь в пресс-службе торговой сети заявили, что уже ходатайствуют о возобновлении работы и ждут подтверждения отсутствия каких-либо нарушений.
"Мы уверены в качестве реализуемой продукции, соблюдении всех обязательных норм и требований и готовы к любой проверке… Безопасность покупателей и сотрудников является нашим безусловным приоритетом", - отметили в "Перекрестке".