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Президент Ирана призвал создать Банк развития БРИКС

Президент Ирана призвал создать Банк развития БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ

Президент Ирана призвал создать Банк развития БРИКС

Банк развития БРИКС должен стать основной структурой финансирования в национальных валютах инфраструктурных и энергетических проектов в странах-членах блока,... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:41+0300

2026-09-11T15:41+0300

2026-09-11T15:41+0300

мировая экономика

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иран

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масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 11 сен – ПРАЙМ. Банк развития БРИКС должен стать основной структурой финансирования в национальных валютах инфраструктурных и энергетических проектов в странах-членах блока, заявил в пятницу на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Новый Банк развития БРИКС должен стать основным драйвером финансирования инфраструктурных и энергетических проектов в странах челнов блока через кредитные линии, финансирование в национальных валютах, а также должен способствовать привлечению частного капитала", - заявил Пезешкиан, выступая на деловом форуме БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия. Саммит БРИКС состоится 12-13 сентября в Нью-Дели.

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мировая экономика, финансы, индия, иран, китай, масуд пезешкиан