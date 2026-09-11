https://1prime.ru/20260911/pezeshkian-873237383.html

Пезешкиан заявил о необходимости расчетов в нацвалютах среди стран БРИКС

Пезешкиан заявил о необходимости расчетов в нацвалютах среди стран БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ

Пезешкиан заявил о необходимости расчетов в нацвалютах среди стран БРИКС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал важным шагом расширение использования национальных валют в торговле среди стран БРИКС. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:49+0300

2026-09-11T15:49+0300

2026-09-11T15:51+0300

мировая экономика

финансы

иран

масуд пезешкиан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873237383.jpg?1789131112

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал важным шагом расширение использования национальных валют в торговле среди стран БРИКС. "Один из важных шагов – это расширение использования национальных валют в торговле среди стран БРИКС. Этот шаг должен дополняться созданием необходимых инструментов для того, чтобы справиться с рисками", - сказал он, выступая на деловом форуме БРИКС. По его словам, текущая финансовая система уязвима перед лицом политических потрясений.

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, иран, масуд пезешкиан