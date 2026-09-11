https://1prime.ru/20260911/pezeshkian-873237383.html
Пезешкиан заявил о необходимости расчетов в нацвалютах среди стран БРИКС
Пезешкиан заявил о необходимости расчетов в нацвалютах среди стран БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ
Пезешкиан заявил о необходимости расчетов в нацвалютах среди стран БРИКС
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал важным шагом расширение использования национальных валют в торговле среди стран БРИКС. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:49+0300
2026-09-11T15:49+0300
2026-09-11T15:51+0300
мировая экономика
финансы
иран
масуд пезешкиан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873237383.jpg?1789131112
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал важным шагом расширение использования национальных валют в торговле среди стран БРИКС. "Один из важных шагов – это расширение использования национальных валют в торговле среди стран БРИКС. Этот шаг должен дополняться созданием необходимых инструментов для того, чтобы справиться с рисками", - сказал он, выступая на деловом форуме БРИКС. По его словам, текущая финансовая система уязвима перед лицом политических потрясений.
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, иран, масуд пезешкиан
Мировая экономика, Финансы, ИРАН, Масуд Пезешкиан
Пезешкиан заявил о необходимости расчетов в нацвалютах среди стран БРИКС
Пезешкиан назвал расширение использования национальных валют важным шагом для БРИКС
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал важным шагом расширение использования национальных валют в торговле среди стран БРИКС.
"Один из важных шагов – это расширение использования национальных валют в торговле среди стран БРИКС. Этот шаг должен дополняться созданием необходимых инструментов для того, чтобы справиться с рисками", - сказал он, выступая на деловом форуме БРИКС.
По его словам, текущая финансовая система уязвима перед лицом политических потрясений.