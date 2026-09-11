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Пезешкиан призвал к упразднению барьеров в торговле между странами БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Пезешкиан призвал к упразднению барьеров в торговле между странами БРИКС
Пезешкиан призвал к упразднению барьеров в торговле между странами БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ
Пезешкиан призвал к упразднению барьеров в торговле между странами БРИКС
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели призвал к упразднению барьеров в торговле между странами объединения. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:55+0300
2026-09-11T16:05+0300
мировая экономика
иран
индия
китай
масуд пезешкиан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели призвал к упразднению барьеров в торговле между странами объединения. Деловой форум БРИКС проходит в пятницу в преддверии саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября в Нью-Дели. "Для того, чтобы укрепить торговлю в рамках БРИКС, мы должны перейти от фрагментации сотрудничества к интеграции торговой инфраструктуры. Здесь, в частности, важны некоторые меры. Я говорю о цифровизации, интеграции таможенных процедур, а также облегчении условий торговли, сокращении регуляторных барьеров, развитии трансграничных рынков, а также более хороших условиях для частного сектора",- сказал Пезешкиан. Иранский президент отметил, что объединение БРИКС должно стать не только рынком для обмена сырья, а также создавать добавленную стоимость. В частности, Пезешкиан подчеркнул, что Иран готов играть для стран БРИКС роль стратегического партнера в цепочках поставок энергоресурсов и продовольствия. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
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мировая экономика, иран, индия, китай, масуд пезешкиан
Мировая экономика, ИРАН, ИНДИЯ, КИТАЙ, Масуд Пезешкиан
15:55 11.09.2026 (обновлено: 16:05 11.09.2026)
 
Пезешкиан призвал к упразднению барьеров в торговле между странами БРИКС

Президент Ирана Пезешкиан призвал к упразднению барьеров в торговле между странами БРИКС

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан на деловом форуме БРИКС в Нью-Дели призвал к упразднению барьеров в торговле между странами объединения.
Деловой форум БРИКС проходит в пятницу в преддверии саммита БРИКС, который состоится 12-13 сентября в Нью-Дели.
"Для того, чтобы укрепить торговлю в рамках БРИКС, мы должны перейти от фрагментации сотрудничества к интеграции торговой инфраструктуры. Здесь, в частности, важны некоторые меры. Я говорю о цифровизации, интеграции таможенных процедур, а также облегчении условий торговли, сокращении регуляторных барьеров, развитии трансграничных рынков, а также более хороших условиях для частного сектора",- сказал Пезешкиан.
Иранский президент отметил, что объединение БРИКС должно стать не только рынком для обмена сырья, а также создавать добавленную стоимость.
В частности, Пезешкиан подчеркнул, что Иран готов играть для стран БРИКС роль стратегического партнера в цепочках поставок энергоресурсов и продовольствия.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
 
Мировая экономикаИРАНИНДИЯКИТАЙМасуд Пезешкиан
 
 
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