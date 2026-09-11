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В Волгоградской области поезд и электрички следуют с опозданием

В Волгоградской области поезд и электрички следуют с опозданием - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Волгоградской области поезд и электрички следуют с опозданием

Поезд и электрички следуют с опозданием в Волгоградской области из-за повреждения контактной сети, две электрички отменены, сообщили в пресс-службе Приволжской... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:37+0300

2026-09-11T09:37+0300

2026-09-11T09:37+0300

бизнес

волгоградская область

адлер

ижевск

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ВОЛГОГРАД, 11 сен - ПРАЙМ. Поезд и электрички следуют с опозданием в Волгоградской области из-за повреждения контактной сети, две электрички отменены, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. Там уточнили, что в пятницу на участках Сарепта - Бекетовская и Бекетовская - Ельшанка в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть. "В связи с этим с задержкой следует поезд №498 Адлер - Ижевск (более 2 часов)", - говорится в сообщении пресс-службы. "Также задерживаются поезда пригородного сообщения: №6302 Шпалопропитка - Тракторная (более 2 часов); №6304 Шпалопропитка - Тракторная (более 1 часа); №6212 Котельниково - Волгоград-1 (более 1 часа); №6301 Тракторная - Южная (более 1 часа); №6329 Тракторная - Шпалопропитка (около 1 часа). Пригородные поезда №6306 Южная - Тракторная и №6326 Шпалопропитка - Тракторная были отменены", - добавили там.

волгоградская область

адлер

ижевск

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бизнес, волгоградская область, адлер, ижевск