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В Волгоградской области поезд и электрички следуют с опозданием
В Волгоградской области поезд и электрички следуют с опозданием - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Волгоградской области поезд и электрички следуют с опозданием
Поезд и электрички следуют с опозданием в Волгоградской области из-за повреждения контактной сети, две электрички отменены, сообщили в пресс-службе Приволжской... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:37+0300
2026-09-11T09:37+0300
2026-09-11T09:37+0300
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волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 11 сен - ПРАЙМ. Поезд и электрички следуют с опозданием в Волгоградской области из-за повреждения контактной сети, две электрички отменены, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Там уточнили, что в пятницу на участках Сарепта - Бекетовская и Бекетовская - Ельшанка в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть.
"В связи с этим с задержкой следует поезд №498 Адлер - Ижевск (более 2 часов)", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Также задерживаются поезда пригородного сообщения: №6302 Шпалопропитка - Тракторная (более 2 часов); №6304 Шпалопропитка - Тракторная (более 1 часа); №6212 Котельниково - Волгоград-1 (более 1 часа); №6301 Тракторная - Южная (более 1 часа); №6329 Тракторная - Шпалопропитка (около 1 часа). Пригородные поезда №6306 Южная - Тракторная и №6326 Шпалопропитка - Тракторная были отменены", - добавили там.
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бизнес, волгоградская область, адлер, ижевск
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В Волгоградской области поезд и электрички следуют с опозданием
В Волгоградской области две электрички отменены из-за повреждения контактной сети
ВОЛГОГРАД, 11 сен - ПРАЙМ. Поезд и электрички следуют с опозданием в Волгоградской области из-за повреждения контактной сети, две электрички отменены, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
Там уточнили, что в пятницу на участках Сарепта - Бекетовская и Бекетовская - Ельшанка в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть.
"В связи с этим с задержкой следует поезд №498 Адлер - Ижевск (более 2 часов)", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Также задерживаются поезда пригородного сообщения: №6302 Шпалопропитка - Тракторная (более 2 часов); №6304 Шпалопропитка - Тракторная (более 1 часа); №6212 Котельниково - Волгоград-1 (более 1 часа); №6301 Тракторная - Южная (более 1 часа); №6329 Тракторная - Шпалопропитка (около 1 часа). Пригородные поезда №6306 Южная - Тракторная и №6326 Шпалопропитка - Тракторная были отменены", - добавили там.