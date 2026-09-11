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Поезда Рублево-Архангельской линии метро проехали почти 38 тысяч километров - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Поезда Рублево-Архангельской линии метро проехали почти 38 тысяч километров
Поезда Рублево-Архангельской линии метро проехали почти 38 тысяч километров - 11.09.2026, ПРАЙМ
Поезда Рублево-Архангельской линии метро проехали почти 38 тысяч километров
Поезда Рублево-Архангельской линии московского метрополитена проехали почти 38 тысяч километров с момента открытия движения на первом участке ветки, сообщили в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:32+0300
2026-09-11T13:53+0300
бизнес
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Поезда Рублево-Архангельской линии московского метрополитена проехали почти 38 тысяч километров с момента открытия движения на первом участке ветки, сообщили в канале столичного департамента транспорта на платформе "Макс". "На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по первому участку Рублево-Архангельской линии между станциями "Деловой центр" и "Бульвар Генерала Карбышева". Ежедневно пассажиры будут совершать здесь более 90 тысяч поездок. На линии работают современные поезда российского производства "Москва-2026", которые успели проехать более 37,8 тысячи километров по тоннелям за почти неделю работы", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении. В дептрансе отметили, что запуск первого участка Рублево-Архангельской линии улучшил транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей столицы. "Здесь ходят только современные поезда "Москва-2026". Они имеют: увеличенную вместимость вагонов, более 400 разъемов для зарядки устройств, мощные климатические системы, обновленные эргономичные сиденья без металлических стыков", - добавили в ведомстве.
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бизнес, россия, москва, сергей собянин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
13:32 11.09.2026 (обновлено: 13:53 11.09.2026)
 
Поезда Рублево-Архангельской линии метро проехали почти 38 тысяч километров

Поезда Рублево-Архангельской линии московского метро проехали почти 38 тыс. км с открытия

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Поезда Рублево-Архангельской линии московского метрополитена проехали почти 38 тысяч километров с момента открытия движения на первом участке ветки, сообщили в канале столичного департамента транспорта на платформе "Макс".
"На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по первому участку Рублево-Архангельской линии между станциями "Деловой центр" и "Бульвар Генерала Карбышева". Ежедневно пассажиры будут совершать здесь более 90 тысяч поездок. На линии работают современные поезда российского производства "Москва-2026", которые успели проехать более 37,8 тысячи километров по тоннелям за почти неделю работы", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.
В дептрансе отметили, что запуск первого участка Рублево-Архангельской линии улучшил транспортное обслуживание более 550 тысяч жителей столицы.
"Здесь ходят только современные поезда "Москва-2026". Они имеют: увеличенную вместимость вагонов, более 400 разъемов для зарядки устройств, мощные климатические системы, обновленные эргономичные сиденья без металлических стыков", - добавили в ведомстве.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
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