Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина: денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/politika-873242095.html
Набиуллина: денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос
Набиуллина: денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос - 11.09.2026, ПРАЙМ
Набиуллина: денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос
Жесткая денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос, в России он активно растет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:32+0300
2026-09-11T16:32+0300
финансы
россия
банки
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873242095.jpg?1789133526
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос, в России он активно растет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Позвольте здесь не согласиться с тем, что денежно-кредитная политика угнетает потребительский спрос, потребление инвестиций. Потребительский спрос у нас активно растет, хотя замедлился, но уровень потребления достаточно высокий", - сказала она в ходе пресс-конференции. По словам главы ЦБ, этот рост поддерживается прежде всего доходами, а не кредитами. "Но потребительские кредиты в потреблении, они всегда покрывали не очень большую часть. В прошлом году они, например, покрыли лишь 5% потребления граждан. Основное это все-таки рост доходов населения, и он эти годы все был очень высокий", - добавила она. Набиуллина отметила, что аналогичная ситуация обстоит и с инвестициями. "Компании, они в первую очередь финансируют инвестиции за счет собственных средств. Доля заемных средств составляет по разным оценкам около четверти. Это и банковские кредиты, инструменты фондового рынка. И динамика инвестиций в втором квартале лучше, чем в начале года", - уточнила глава ЦБ. "А наша задача, чтобы этот рост соотносился с физическими возможностями экономики, а не привел к разгону цен", - добавила Набиуллина.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, банки, эльвира набиуллина
Финансы, РОССИЯ, Банки, Эльвира Набиуллина
16:32 11.09.2026
 
Набиуллина: денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос

Набиуллина: жесткая денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос, в России он активно растет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Позвольте здесь не согласиться с тем, что денежно-кредитная политика угнетает потребительский спрос, потребление инвестиций. Потребительский спрос у нас активно растет, хотя замедлился, но уровень потребления достаточно высокий", - сказала она в ходе пресс-конференции.
По словам главы ЦБ, этот рост поддерживается прежде всего доходами, а не кредитами. "Но потребительские кредиты в потреблении, они всегда покрывали не очень большую часть. В прошлом году они, например, покрыли лишь 5% потребления граждан. Основное это все-таки рост доходов населения, и он эти годы все был очень высокий", - добавила она.
Набиуллина отметила, что аналогичная ситуация обстоит и с инвестициями. "Компании, они в первую очередь финансируют инвестиции за счет собственных средств. Доля заемных средств составляет по разным оценкам около четверти. Это и банковские кредиты, инструменты фондового рынка. И динамика инвестиций в втором квартале лучше, чем в начале года", - уточнила глава ЦБ.
"А наша задача, чтобы этот рост соотносился с физическими возможностями экономики, а не привел к разгону цен", - добавила Набиуллина.
 
ФинансыРОССИЯБанкиЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала