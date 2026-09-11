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Набиуллина: денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос

Набиуллина: денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос - 11.09.2026, ПРАЙМ

Набиуллина: денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос

Жесткая денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос, в России он активно растет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:32+0300

2026-09-11T16:32+0300

2026-09-11T16:32+0300

финансы

россия

банки

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика не угнетает потребительский спрос, в России он активно растет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Позвольте здесь не согласиться с тем, что денежно-кредитная политика угнетает потребительский спрос, потребление инвестиций. Потребительский спрос у нас активно растет, хотя замедлился, но уровень потребления достаточно высокий", - сказала она в ходе пресс-конференции. По словам главы ЦБ, этот рост поддерживается прежде всего доходами, а не кредитами. "Но потребительские кредиты в потреблении, они всегда покрывали не очень большую часть. В прошлом году они, например, покрыли лишь 5% потребления граждан. Основное это все-таки рост доходов населения, и он эти годы все был очень высокий", - добавила она. Набиуллина отметила, что аналогичная ситуация обстоит и с инвестициями. "Компании, они в первую очередь финансируют инвестиции за счет собственных средств. Доля заемных средств составляет по разным оценкам около четверти. Это и банковские кредиты, инструменты фондового рынка. И динамика инвестиций в втором квартале лучше, чем в начале года", - уточнила глава ЦБ. "А наша задача, чтобы этот рост соотносился с физическими возможностями экономики, а не привел к разгону цен", - добавила Набиуллина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, банки, эльвира набиуллина