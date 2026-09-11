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Понасенков рассказал, откуда узнал об исключении из реестра иноагентов
Понасенков рассказал, откуда узнал об исключении из реестра иноагентов - 11.09.2026, ПРАЙМ
Понасенков рассказал, откуда узнал об исключении из реестра иноагентов
Блогер и историк Евгений Понасенков рассказал РИА Новости, что узнал об исключении из реестра иностранных агентов от журналистов, и поблагодарил своих юристов... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T18:42+0300
2026-09-11T18:42+0300
2026-09-11T18:42+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Блогер и историк Евгений Понасенков рассказал РИА Новости, что узнал об исключении из реестра иностранных агентов от журналистов, и поблагодарил своих юристов за работу.
В пятницу министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов Понасенкова.
"Я об этом узнал от ваших коллег (журналистов - ред.)... Я еще не общался ни с кем, ни с юристами, ни со знакомыми. Я ничего не видел, ни документов, ни сайта. Я не знаю, где эта информация", - сказал Понасенков.
Он также отметил, что все эти годы находился в Москве.
"Если это правда, то я, конечно, бесконечно благодарен моим юристам. Это молодые ребята, доброходы, они работают бесплатно. Я знаю, что они обсуждали и доказывали в Минюсте каждую букву, каждое слово из того, что я пишу, говорю", - сказал он.
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Общество , РОССИЯ, МОСКВА
Понасенков рассказал, откуда узнал об исключении из реестра иноагентов
Понасенков: узнал об исключении из реестра иностранных агентов от журналистов
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Блогер и историк Евгений Понасенков рассказал РИА Новости, что узнал об исключении из реестра иностранных агентов от журналистов, и поблагодарил своих юристов за работу.
В пятницу министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов Понасенкова.
"Я об этом узнал от ваших коллег (журналистов - ред.)... Я еще не общался ни с кем, ни с юристами, ни со знакомыми. Я ничего не видел, ни документов, ни сайта. Я не знаю, где эта информация", - сказал Понасенков.
Он также отметил, что все эти годы находился в Москве.
"Если это правда, то я, конечно, бесконечно благодарен моим юристам. Это молодые ребята, доброходы, они работают бесплатно. Я знаю, что они обсуждали и доказывали в Минюсте каждую букву, каждое слово из того, что я пишу, говорю", - сказал он.