https://1prime.ru/20260911/ponasenkov-873246797.html

Понасенков рассказал, откуда узнал об исключении из реестра иноагентов

Понасенков рассказал, откуда узнал об исключении из реестра иноагентов - 11.09.2026, ПРАЙМ

Понасенков рассказал, откуда узнал об исключении из реестра иноагентов

Блогер и историк Евгений Понасенков рассказал РИА Новости, что узнал об исключении из реестра иностранных агентов от журналистов, и поблагодарил своих юристов... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T18:42+0300

2026-09-11T18:42+0300

2026-09-11T18:42+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Блогер и историк Евгений Понасенков рассказал РИА Новости, что узнал об исключении из реестра иностранных агентов от журналистов, и поблагодарил своих юристов за работу. В пятницу министерство юстиции России исключило из реестра иностранных агентов Понасенкова. "Я об этом узнал от ваших коллег (журналистов - ред.)... Я еще не общался ни с кем, ни с юристами, ни со знакомыми. Я ничего не видел, ни документов, ни сайта. Я не знаю, где эта информация", - сказал Понасенков. Он также отметил, что все эти годы находился в Москве. "Если это правда, то я, конечно, бесконечно благодарен моим юристам. Это молодые ребята, доброходы, они работают бесплатно. Я знаю, что они обсуждали и доказывали в Минюсте каждую букву, каждое слово из того, что я пишу, говорю", - сказал он.

москва

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, москва