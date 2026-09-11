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Представитель Минэнерго посетит встречу G20 по энергетике в Хьюстоне

Представитель Минэнерго посетит встречу G20 по энергетике в Хьюстоне - 11.09.2026, ПРАЙМ

Представитель Минэнерго посетит встречу G20 по энергетике в Хьюстоне

Представитель Минэнерго РФ посетит встречу G20 по энергетике в американском Хьюстоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T22:31+0300

2026-09-11T22:31+0300

2026-09-11T22:31+0300

газ

антон силуанов

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Представитель Минэнерго РФ посетит встречу G20 по энергетике в американском Хьюстоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Да", - ответили в пресс-службе на вопрос агентства, будет ли представитель министерства на встрече. При этом его имя не называется. Встреча запланирована на 14-16 сентября. Ранее глава российского минфина Антон Силуанов посетил встречу профильных министров стран "двадцатки" в Северной Каролине.

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газ, антон силуанов