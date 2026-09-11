https://1prime.ru/20260911/predstavitel-873253701.html
Представитель Минэнерго посетит встречу G20 по энергетике в Хьюстоне
Представитель Минэнерго посетит встречу G20 по энергетике в Хьюстоне - 11.09.2026, ПРАЙМ
Представитель Минэнерго посетит встречу G20 по энергетике в Хьюстоне
Представитель Минэнерго РФ посетит встречу G20 по энергетике в американском Хьюстоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T22:31+0300
2026-09-11T22:31+0300
2026-09-11T22:31+0300
газ
антон силуанов
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Представитель Минэнерго РФ посетит встречу G20 по энергетике в американском Хьюстоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Да", - ответили в пресс-службе на вопрос агентства, будет ли представитель министерства на встрече. При этом его имя не называется.
Встреча запланирована на 14-16 сентября.
Ранее глава российского минфина Антон Силуанов посетил встречу профильных министров стран "двадцатки" в Северной Каролине.
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газ, антон силуанов
Представитель Минэнерго посетит встречу G20 по энергетике в Хьюстоне
Представитель Минэнерго России посетит встречу G20 по энергетике в Хьюстоне
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Представитель Минэнерго РФ посетит встречу G20 по энергетике в американском Хьюстоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Да", - ответили в пресс-службе на вопрос агентства, будет ли представитель министерства на встрече. При этом его имя не называется.
Встреча запланирована на 14-16 сентября.
Ранее глава российского минфина Антон Силуанов посетил встречу профильных министров стран "двадцатки" в Северной Каролине.