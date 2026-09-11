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datacircle обновила платформу: архитектура референтных должностей инвестиционного направления, инструменты грейдинга и AI-агент - 11.09.2026, ПРАЙМ
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datacircle обновила платформу: архитектура референтных должностей инвестиционного направления, инструменты грейдинга и AI-агент
datacircle обновила платформу: архитектура референтных должностей инвестиционного направления, инструменты грейдинга и AI-агент - 11.09.2026, ПРАЙМ
datacircle обновила платформу: архитектура референтных должностей инвестиционного направления, инструменты грейдинга и AI-агент
datacircle представила обновленную версию платформы для работы с труднодоступными рыночными данными в секторе "Инвестиции и корпоративные финансы". | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T14:00+0300
2026-09-11T14:23+0300
инвестиции
финансы
ии
кадры
технологии
it-технологии
пресс-релизы
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. datacircle представила обновленную версию платформы для работы с труднодоступными рыночными данными в секторе "Инвестиции и корпоративные финансы".Ключевым изменением с момента выхода бета-версии стал переход от сопоставления должностей по названиям к оценке их содержания и присвоению грейда на основе адаптации одной из ключевых международных методологий анализа и оценки должностей. Это позволяет точнее сопоставлять позиции компаний и формировать более релевантные рыночные ориентиры.Одновременно datacircle расширила набор анализируемых параметров и детализацию данных о структуре вознаграждения, включая фиксированную часть, краткосрочное и долгосрочное премирование (STI и LTI). В результате пользователи платформы могут получать не усредненные значения по рынку, а данные, максимально соответствующие параметрам конкретной роли и выборки. С марта 2026 года количество доступных фильтров выросло более чем в 2 раза (сейчас число возможных способов фильтрации данных достигло 7), а число собираемых параметров вознаграждения выросло в 5 раз (c 5 до 26 категорий).База данных datacircle теперь обновляется ежедневно за счет трех источников:1) Регулярного мониторинга программ вознаграждения компаний-референтов.2) Данных компаний-клиентов, которые предоставляют информацию платформе.3) Данных от закрытой агентской сети, объединяющей 216 участников, являющихся действующими сотрудниками ведущих компаний инвестиционного сектора РФ.Все данные проходят валидацию статистическими и аналитическими методами до публикации.Клиенты платформы также могут загружать данные о своих сотрудниках и самостоятельно определять их грейды по методологии datacircle непосредственно в интерфейсе. Это повышает точность сравнения: позиции сопоставляются не по названиям должностей, которые могут по-разному трактоваться в разных компаниях, а по формализованным характеристикам роли: уровню ответственности, сложности решаемых задач и степени влияния на принятие решений. После грейдинга платформа определяет положение каждого сотрудника относительно рынка как по совокупному вознаграждению, так и по отдельным его элементам.Ранее анонсированное закрытое профессиональное сообщество datacircle получило новый механизм обмена данными. Теперь его участники могут предоставлять информацию о собственном вознаграждении и в обмен получать рыночные данные по сопоставимым позициям. Кроме того, на платформе появился AI-агент, работающий на базе разрешенных в РФ LLM. Агент работает исключительно с теми данными, к которым пользователь имеет доступ в рамках своей подписки. Он отвечает на вопросы о рынке, помогает интерпретировать данные и формулировать выводы под конкретные задачи — от подготовки оффера до анализа структуры вознаграждения целевой команды. Перед передачей информации AI-агенту чувствительные данные обезличиваются: модель получает только данные, не позволяющие идентифицировать конкретных сотрудников.
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5
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96
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7 495 645-6601
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инвестиции, финансы, ии, кадры, технологии, it-технологии, пресс-релизы
инвестиции, Финансы, ИИ, Кадры, Технологии, IT-технологии, Пресс-релизы
14:00 11.09.2026 (обновлено: 14:23 11.09.2026)

datacircle обновила платформу: архитектура референтных должностей инвестиционного направления, инструменты грейдинга и AI-агент

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. datacircle представила обновленную версию платформы для работы с труднодоступными рыночными данными в секторе "Инвестиции и корпоративные финансы".
Ключевым изменением с момента выхода бета-версии стал переход от сопоставления должностей по названиям к оценке их содержания и присвоению грейда на основе адаптации одной из ключевых международных методологий анализа и оценки должностей. Это позволяет точнее сопоставлять позиции компаний и формировать более релевантные рыночные ориентиры.
Одновременно datacircle расширила набор анализируемых параметров и детализацию данных о структуре вознаграждения, включая фиксированную часть, краткосрочное и долгосрочное премирование (STI и LTI). В результате пользователи платформы могут получать не усредненные значения по рынку, а данные, максимально соответствующие параметрам конкретной роли и выборки. С марта 2026 года количество доступных фильтров выросло более чем в 2 раза (сейчас число возможных способов фильтрации данных достигло 7), а число собираемых параметров вознаграждения выросло в 5 раз (c 5 до 26 категорий).
База данных datacircle теперь обновляется ежедневно за счет трех источников:
1) Регулярного мониторинга программ вознаграждения компаний-референтов.
2) Данных компаний-клиентов, которые предоставляют информацию платформе.
3) Данных от закрытой агентской сети, объединяющей 216 участников, являющихся действующими сотрудниками ведущих компаний инвестиционного сектора РФ.
Все данные проходят валидацию статистическими и аналитическими методами до публикации.
Клиенты платформы также могут загружать данные о своих сотрудниках и самостоятельно определять их грейды по методологии datacircle непосредственно в интерфейсе. Это повышает точность сравнения: позиции сопоставляются не по названиям должностей, которые могут по-разному трактоваться в разных компаниях, а по формализованным характеристикам роли: уровню ответственности, сложности решаемых задач и степени влияния на принятие решений. После грейдинга платформа определяет положение каждого сотрудника относительно рынка как по совокупному вознаграждению, так и по отдельным его элементам.
Ранее анонсированное закрытое профессиональное сообщество datacircle получило новый механизм обмена данными. Теперь его участники могут предоставлять информацию о собственном вознаграждении и в обмен получать рыночные данные по сопоставимым позициям. Кроме того, на платформе появился AI-агент, работающий на базе разрешенных в РФ LLM. Агент работает исключительно с теми данными, к которым пользователь имеет доступ в рамках своей подписки. Он отвечает на вопросы о рынке, помогает интерпретировать данные и формулировать выводы под конкретные задачи — от подготовки оффера до анализа структуры вознаграждения целевой команды. Перед передачей информации AI-агенту чувствительные данные обезличиваются: модель получает только данные, не позволяющие идентифицировать конкретных сотрудников.
Источник: ООО "Заря Венчурс"

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