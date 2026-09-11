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В Приморье обработали первый судозаход контейнерного сервиса из Китая

В Приморье обработали первый судозаход контейнерного сервиса из Китая - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Приморье обработали первый судозаход контейнерного сервиса из Китая

Дальневосточный терминал "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело") обработал первый судозаход нового регулярного контейнерного сервиса из Китая, сообщает группа. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:56+0300

2026-09-11T12:56+0300

2026-09-11T12:56+0300

бизнес

россия

китай

приморский край

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Дальневосточный терминал "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело") обработал первый судозаход нового регулярного контейнерного сервиса из Китая, сообщает группа. "Терминал Глобал Портс в бухте Врангеля (Приморский край) обработал первый судозаход нового регулярного контейнерного сервиса, который связывает порт Восточный с китайским портом Нинбо", - говорится в сообщении. Уточняется, что оператором линии выступает новый партнер "Глобал Портс" - китайская судоходная компания Silk Road Shipping Limited. "Сервис расширяет возможности оперативной доставки грузов между Россией и Китаем через терминал Глобал Портс в Приморском крае. На линии задействован контейнеровоз SINO 5 вместимостью 330 ДФЭ с периодичностью судозаходов во Врангель три раза в месяц", - пояснили в компании. Там добавили, что совместно с железнодорожным оператором ГК "Дело" терминал обеспечивает регулярные отправки контейнеров с импортом в составе ускоренных контейнерных поездов по России. Срок доставки до Московского транспортного узла составляет 11 дней.

китай

приморский край

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бизнес, россия, китай, приморский край