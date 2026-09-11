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Аналитики дали прогноз по курсу рубля на следующую неделю

Аналитики дали прогноз по курсу рубля на следующую неделю - 11.09.2026, ПРАЙМ

Аналитики дали прогноз по курсу рубля на следующую неделю

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за следующую неделю российского рынка акций и рубля к доллару и евро, юань снизится к рублю,... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T21:09+0300

2026-09-11T21:09+0300

2026-09-11T21:09+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают снижения за следующую неделю российского рынка акций и рубля к доллару и евро, юань снизится к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за следующую неделю снизится на 1% - до 2258 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом снизится на 3 доллара и составит 101,3 доллара за баррель, курс евро на форексе не изменится и составит 1,159 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю снизится на 14 копеек и составит 12,37 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 80 копеек, до 85,06 рубля, евро – на 1 копейку, до 97,88 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынков На следующей неделе рынок будет отыгрывать решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14%, а также риторику регулятора по итогам заседания, считает Дмитрий Вишневский из компании "Цифра брокер". "Инвесторы будут оценивать сигналы о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Также инвесторы будут следить за ситуацией на рынке нефти и газа — эти факторы остаются ключевыми для динамики экспортеров", - говорит он. Российский фондовый рынок на следующей неделе, вероятно, продолжит ориентироваться на геополитические сигналы в отношении украинского конфликта, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". С учетом резко выросшей за последнюю неделю цены нефти, весьма вероятными видятся деэскалационные заявления со стороны США, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В этом случае котировки фьючерсов на нефть марки Brent временно вернутся ниже 100 долларов за баррель, но в дальнейшем риски удорожания черного золота сохранятся", - добавляет он. Интересными для российского рынка также могут быть итоги саммита БРИКС (11-13 сентября) с участием российского президента, который может провести переговоры с лидерами Китая, Индии, Ирана и других стран, добавляет Кожухова из ИК "Велес капитал". "Особенно важными для инвесторов могут быть заявления, касающиеся возможного сотрудничества в области энергетики и сельского хозяйства", - говорит она. Инфляционные риски в мире растут из-за очередного витка эскалации на Ближнем Востоке и роста нефтяных котировок до максимальных отметок с мая текущего года, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Рубль поищет направление движения В целом российская валюта на фоне снизившегося объема чистых длинных позиций физлиц в валютных фьючерсах может остаться относительно крепкой, считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На фоне жестких исходов заседания ЦБ РФ у курса юаня есть потенциал к снижению в сторону 12,4 рубля, особенно в случае появления позитивных геополитических новостей", – добавляет он. На валютном рынке в ближайшую неделю вероятны попытки дальнейшего укрепления рубля, сопровождаемые постепенным улучшением ситуации с валютной ликвидностью, полагает Богдан Зварич из банка ПСБ. "Поддержку рублю будут оказывать сокращенные объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила, а также постепенное восстановление предложения валюты со стороны экспортеров — оно связано с поступлением выручки от реализации нефти в конце июля-августе, когда конъюнктура для российского сырья улучшилась", - добавляет он. Кроме того, по словам эксперта, участники рынка могут продолжить фиксацию прибыли по длинным позициям в иностранных валютах, открытым в июне-июле в рамках инвестиционной активности. Динамика индексов На следующей неделе динамика российского фондового рынка, вероятно, будет характеризоваться повышенной волатильностью, полагает Зварич из банка ПСБ. "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в течение недели может оставаться в диапазоне 2220–2360 пунктов; итоговые значения во многом будут обусловлены тональностью новостного фона", - добавляет он. На фоне жесткой риторики ЦБ РФ рынок акций может развить нисходящую динамику от локальных пиков с ближайшими важными поддержками у 2170 пунктов и 800 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, соответственно, считает Кожухова из ИК "Велес капитал". После сохранения ключевой ставки на уровне 14% часть инвесторов может зафиксировать прибыль в наиболее чувствительных к ставке бумагах, поэтому потенциал быстрого движения индекса вверх значительно ограничен, считает Владимир Чернов из Freedom Global. "Базовый диапазон по индексу Мосбиржи вижу в районе 2200–2300 пунктов", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, россия