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Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2%
Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2%
Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2% - до 23,7 миллиарда штук, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T00:20+0300
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бизнес
россия
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свердловская область
мордовия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2% - до 23,7 миллиарда штук, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
В расчете на одного россиянина выпуск увеличился со 158 до 162 яиц.
Больше всего яиц производят в России в Ленинградской области - 2,4 миллиарда штук. В пятерку регионов по объему выпуска также входят Свердловская область (989 миллионов), Мордовия (974 миллиона), Белгородская область (901 миллион) и Челябинская область (882 миллиона).
Как ранее сообщало агентство, потребление в России в 2025 году достигло 251 яйца на человека - максимум за последние 40 лет.
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бизнес, россия, ленинградская область, свердловская область, мордовия
Бизнес, РОССИЯ, Ленинградская область, Свердловская область, МОРДОВИЯ
Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2%
Росстат: производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2%
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2% - до 23,7 миллиарда штук, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
В расчете на одного россиянина выпуск увеличился со 158 до 162 яиц.
Больше всего яиц производят в России в Ленинградской области - 2,4 миллиарда штук. В пятерку регионов по объему выпуска также входят Свердловская область (989 миллионов), Мордовия (974 миллиона), Белгородская область (901 миллион) и Челябинская область (882 миллиона).
Как ранее сообщало агентство, потребление в России в 2025 году достигло 251 яйца на человека - максимум за последние 40 лет.