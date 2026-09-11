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Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2%

Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2% - 11.09.2026, ПРАЙМ

Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2%

Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2% - до 23,7 миллиарда штук, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T00:20+0300

2026-09-11T00:20+0300

2026-09-11T00:20+0300

бизнес

россия

ленинградская область

свердловская область

мордовия

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Производство яиц в России в январе-июле выросло на 2,2% - до 23,7 миллиарда штук, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. В расчете на одного россиянина выпуск увеличился со 158 до 162 яиц. Больше всего яиц производят в России в Ленинградской области - 2,4 миллиарда штук. В пятерку регионов по объему выпуска также входят Свердловская область (989 миллионов), Мордовия (974 миллиона), Белгородская область (901 миллион) и Челябинская область (882 миллиона). Как ранее сообщало агентство, потребление в России в 2025 году достигло 251 яйца на человека - максимум за последние 40 лет.

ленинградская область

свердловская область

мордовия

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бизнес, россия, ленинградская область, свердловская область, мордовия