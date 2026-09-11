https://1prime.ru/20260911/protest-873226072.html

В Москве проходит акция протеста из-за закрытия Русского дома в Берлине

В Москве проходит акция протеста из-за закрытия Русского дома в Берлине - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Москве проходит акция протеста из-за закрытия Русского дома в Берлине

Акция протеста в связи с закрытием Русского дома в Берлине проходит у посольства ФРГ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:20+0300

2026-09-11T13:20+0300

2026-09-11T13:32+0300

бизнес

германия

берлин

москва

йоханн вадефуль

акция протеста

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/0b/873226650_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c803f2933503e4ea2ce0987348d9e054.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Акция протеста в связи с закрытием Русского дома в Берлине проходит у посольства ФРГ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Люди собрались для того, чтобы выразить несогласие с политикой официального Берлина. Они подошли к зданию немецкой дипмисси с плакатами, на которых было написано "Культуре - да! Запретам - нет". "Демократия заканчивается там, где закрывают двери для культуры", - звучит один из лозунгов протестующих. Люди скандировали: "Гете - в Москве, Пушкин - в Берлине". Они подчеркнули, что культура должна быть вне политики. По их словам, русская культура не является мишенью, а русский язык и книги не являются угрозой для Германии. Культура должны быть защищена от политической конъюнктуры, заявили пришедшие к зданию посольства ФРГ. "Мы здесь собрались, чтобы показать, что нам не безразлична российская культура в других странах, потому что мы хотим, чтобы другие страны тоже изучали нашу культуру, чтобы в нашей стране были культуры других стран", - сказал один из участников протеста. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине.

германия

берлин

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Акция протеста у посольства ФРГ в Москве в связи с закрытием Русского Дома в Берлине Акция протеста у посольства ФРГ в Москве в связи с закрытием Русского Дома в Берлине. 2026-09-11T13:20+0300 true PT1M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, германия, берлин, москва, йоханн вадефуль, акция протеста