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В Москве проходит акция протеста из-за закрытия Русского дома в Берлине - 11.09.2026, ПРАЙМ
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В Москве проходит акция протеста из-за закрытия Русского дома в Берлине
В Москве проходит акция протеста из-за закрытия Русского дома в Берлине - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Москве проходит акция протеста из-за закрытия Русского дома в Берлине
Акция протеста в связи с закрытием Русского дома в Берлине проходит у посольства ФРГ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:20+0300
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бизнес
германия
берлин
москва
йоханн вадефуль
акция протеста
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Акция протеста в связи с закрытием Русского дома в Берлине проходит у посольства ФРГ в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Люди собрались для того, чтобы выразить несогласие с политикой официального Берлина. Они подошли к зданию немецкой дипмисси с плакатами, на которых было написано "Культуре - да! Запретам - нет". "Демократия заканчивается там, где закрывают двери для культуры", - звучит один из лозунгов протестующих. Люди скандировали: "Гете - в Москве, Пушкин - в Берлине". Они подчеркнули, что культура должна быть вне политики. По их словам, русская культура не является мишенью, а русский язык и книги не являются угрозой для Германии. Культура должны быть защищена от политической конъюнктуры, заявили пришедшие к зданию посольства ФРГ. "Мы здесь собрались, чтобы показать, что нам не безразлична российская культура в других странах, потому что мы хотим, чтобы другие страны тоже изучали нашу культуру, чтобы в нашей стране были культуры других стран", - сказал один из участников протеста. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине.
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Акция протеста у посольства ФРГ в Москве в связи с закрытием Русского Дома в Берлине
Акция протеста у посольства ФРГ в Москве в связи с закрытием Русского Дома в Берлине.
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бизнес, германия, берлин, москва, йоханн вадефуль, акция протеста
Бизнес, ГЕРМАНИЯ, Берлин, МОСКВА, Йоханн Вадефуль, акция протеста
13:20 11.09.2026 (обновлено: 13:32 11.09.2026)
 
В Москве проходит акция протеста из-за закрытия Русского дома в Берлине

Акция протеста из-за закрытия Русского дома в Берлине проходит у посольства ФРГ в Москве

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Акция протеста в связи с закрытием Русского дома в Берлине проходит у посольства ФРГ в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Люди собрались для того, чтобы выразить несогласие с политикой официального Берлина. Они подошли к зданию немецкой дипмисси с плакатами, на которых было написано "Культуре - да! Запретам - нет". "Демократия заканчивается там, где закрывают двери для культуры", - звучит один из лозунгов протестующих.
Люди скандировали: "Гете - в Москве, Пушкин - в Берлине". Они подчеркнули, что культура должна быть вне политики. По их словам, русская культура не является мишенью, а русский язык и книги не являются угрозой для Германии.
Культура должны быть защищена от политической конъюнктуры, заявили пришедшие к зданию посольства ФРГ.
"Мы здесь собрались, чтобы показать, что нам не безразлична российская культура в других странах, потому что мы хотим, чтобы другие страны тоже изучали нашу культуру, чтобы в нашей стране были культуры других стран", - сказал один из участников протеста.
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция у посольства ФРГ в Москве против закрытия Русского дома в Берлине.
Акция у посольства ФРГ в Москве против закрытия Русского дома в Берлине
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция у посольства ФРГ в Москве против закрытия Русского дома в Берлине.
1 из 2
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция у посольства ФРГ в Москве против закрытия Русского дома в Берлине.
Акция у посольства ФРГ в Москве против закрытия Русского дома в Берлине
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция у посольства ФРГ в Москве против закрытия Русского дома в Берлине.
2 из 2
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция у посольства ФРГ в Москве против закрытия Русского дома в Берлине.
1 из 2
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Акция у посольства ФРГ в Москве против закрытия Русского дома в Берлине.
2 из 2
Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль 1 сентября заявил, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне 18 сентября и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине.
 
БизнесГЕРМАНИЯБерлинМОСКВАЙоханн Вадефульакция протеста
 
 
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