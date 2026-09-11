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В "Пулково" предупредили о задержке выдачи багажа
В "Пулково" предупредили о задержке выдачи багажа - 11.09.2026, ПРАЙМ
В "Пулково" предупредили о задержке выдачи багажа
Пассажиры, прибывающие из Санкт-Петербурга, могут столкнуться с задержкой выдачи багажа из-за технических трудностей в аэропорту "Пулково", сообщили в аэропорту | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:53+0300
2026-09-11T16:53+0300
2026-09-11T16:53+0300
бизнес
санкт-петербург
аэропорт пулково
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пассажиры, прибывающие из Санкт-Петербурга, могут столкнуться с задержкой выдачи багажа из-за технических трудностей в аэропорту "Пулково", сообщили в аэропорту "Внуково".
"Уважаемые пассажиры! Есть ненулевая вероятность, что в бортах, прибывающих из Санкт-Петербурга, будет не весь багаж. Аэропорт "Пулково" испытывает временные технические трудности. Наши коллеги приносят извинения", - говорится в сообщении.
Если багаж не прилетел рейсом, на котором прибыл пассажир, его дошлют следующим самолетом, отметили в аэропорту.
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Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, аэропорт Пулково, аэропорт Внуково
В "Пулково" предупредили о задержке выдачи багажа
В "Пулково" предупредили о возможных задержках выдачи багажа из-за технических трудностей
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Пассажиры, прибывающие из Санкт-Петербурга, могут столкнуться с задержкой выдачи багажа из-за технических трудностей в аэропорту "Пулково", сообщили в аэропорту "Внуково".
"Уважаемые пассажиры! Есть ненулевая вероятность, что в бортах, прибывающих из Санкт-Петербурга, будет не весь багаж. Аэропорт "Пулково" испытывает временные технические трудности. Наши коллеги приносят извинения", - говорится в сообщении.
Если багаж не прилетел рейсом, на котором прибыл пассажир, его дошлют следующим самолетом, отметили в аэропорту.