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Участники саммита БРИКС заинтересованы в укреплении деловых контактов
Участники саммита БРИКС заинтересованы в укреплении деловых контактов - 11.09.2026, ПРАЙМ
Участники саммита БРИКС заинтересованы в укреплении деловых контактов
Представительный состав участников саммита БРИКС подчеркивает растущий интерес к укреплению деловых контактов на пространстве объединения, заявил президент... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:40+0300
2026-09-11T15:40+0300
2026-09-11T15:40+0300
мировая экономика
россия
индия
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Представительный состав участников саммита БРИКС подчеркивает растущий интерес к укреплению деловых контактов на пространстве объединения, заявил президент России Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "Саммит БРИКС. Его представительный состав подчеркивает растущий интерес к укреплению деловых контактов на всем пространстве нашего объединения", - отметил Путин.
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мировая экономика, россия, индия, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин
Участники саммита БРИКС заинтересованы в укреплении деловых контактов
Путин: участники саммита БРИКС подчеркивают интерес к укреплению деловых контактов