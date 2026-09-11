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Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики
Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики - 11.09.2026, ПРАЙМ
Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики
Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:42+0300
2026-09-11T15:42+0300
2026-09-11T15:42+0300
мировая экономика
россия
индия
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения", - сказал Путин.
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мировая экономика, россия, индия, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин
Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики
Путин: страны БРИКС обеспечивают практически половину прироста мировой экономики
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
"Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения", - сказал Путин.