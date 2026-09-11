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Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики

Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики - 11.09.2026, ПРАЙМ

Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики

Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:42+0300

2026-09-11T15:42+0300

2026-09-11T15:42+0300

мировая экономика

россия

индия

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения", - сказал Путин.

индия

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мировая экономика, россия, индия, владимир путин