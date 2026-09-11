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За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели страны БРИКС

За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели страны БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ

За последние 5 лет более 40% мирового ВВП произвели страны БРИКС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели страны БРИКС. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:46+0300

2026-09-11T15:46+0300

2026-09-11T15:46+0300

мировая экономика

россия

индия

китай

бразилия

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели страны БРИКС. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "За последние пять лет более 40 процентов мирового ВВП произвели государства БРИКС", - сказал Путин в ходе форума. Глава государства отметил, что вклад "большой семерки" составил всего 29%. "Если говорить о приросте мировой экономики за то же время, то почти половину этого прироста обеспечили страны нашего с вами объединения, а "семерка" дала только 18%", - подчеркнул он. Саммит БРИКС состоится 12-13 сентября в Нью-Дели. Деловой форум, который ежегодно организуют по линии делового совета БРИКС, традиционно начинается за день до самого саммита. Этот форум стал центральной площадкой для общения представителей бизнеса стран БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.

индия

китай

бразилия

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мировая экономика, россия, индия, китай, бразилия, владимир путин