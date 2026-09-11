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В отношении России введено более 30 тысяч санкций

В отношении России введено более 30 тысяч санкций - 11.09.2026, ПРАЙМ

В отношении России введено более 30 тысяч санкций

Более 30 тысяч санкций введено в отношении России, вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых, заявил президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:47+0300

2026-09-11T15:47+0300

2026-09-11T15:47+0300

россия

мировая экономика

индия

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Более 30 тысяч санкций введено в отношении России, вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых, заявил президент России Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "В отношении России введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых", - сказал глава государства.

индия

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2026

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россия, мировая экономика, индия, владимир путин