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В отношении России введено более 30 тысяч санкций
В отношении России введено более 30 тысяч санкций - 11.09.2026, ПРАЙМ
В отношении России введено более 30 тысяч санкций
Более 30 тысяч санкций введено в отношении России, вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых, заявил президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:47+0300
2026-09-11T15:47+0300
2026-09-11T15:47+0300
россия
мировая экономика
индия
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Более 30 тысяч санкций введено в отношении России, вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых, заявил президент России Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "В отношении России введено более 30 тысяч санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых", - сказал глава государства.
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россия, мировая экономика, индия, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, Владимир Путин
В отношении России введено более 30 тысяч санкций
Путин заявил, что в отношении России введено более 30 тысяч санкций