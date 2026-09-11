https://1prime.ru/20260911/putin-873237037.html

Путин указал на структурные изменения в российской экономике

Путин указал на структурные изменения в российской экономике - 11.09.2026, ПРАЙМ

Путин указал на структурные изменения в российской экономике

В российской экономике запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:48+0300

2026-09-11T15:48+0300

2026-09-11T15:48+0300

технологии

россия

индия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873237037.jpg?1789130919

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. В российской экономике запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге, в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые", - сказал Путин в ходе выступления.

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, индия, владимир путин