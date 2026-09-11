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Путин указал на структурные изменения в российской экономике
Путин указал на структурные изменения в российской экономике - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путин указал на структурные изменения в российской экономике
В российской экономике запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:48+0300
2026-09-11T15:48+0300
2026-09-11T15:48+0300
технологии
россия
индия
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. В российской экономике запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге, в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые", - сказал Путин в ходе выступления.
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технологии, россия, индия, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин
Путин указал на структурные изменения в российской экономике
Путин: структурные изменения в российской экономике сделали ее сильнее
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. В российской экономике запущены структурные изменения, которые сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
прибыл в Индию
с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
"В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге, в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые", - сказал Путин в ходе выступления.