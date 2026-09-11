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Инициаторы антироссийских санкций столкнулись с экономическим спадом

Инициаторы антироссийских санкций столкнулись с экономическим спадом - 11.09.2026, ПРАЙМ

Инициаторы антироссийских санкций столкнулись с экономическим спадом

Страны, которые вводят антироссийские санкции, сами столкнулись с экономическим спадом, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:49+0300

2026-09-11T15:49+0300

2026-09-11T16:06+0300

россия

мировая экономика

индия

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Страны, которые вводят антироссийские санкции, сами столкнулись с экономическим спадом, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели "В условиях жестких внешних ограничений, можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. (Они - ред.) столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями", - сказал Путин.

индия

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россия, мировая экономика, индия, владимир путин