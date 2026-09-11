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Инновации в России основаны на собственных разработках и партнеров по БРИКС

Инновации в России основаны на собственных разработках и партнеров по БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ

Инновации в России основаны на собственных разработках и партнеров по БРИКС

Инновационное развитие в России основано на отечественных разработках и разработках партнеров по БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:54+0300

2026-09-11T15:54+0300

2026-09-11T15:54+0300

технологии

россия

индия

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Инновационное развитие в России основано на отечественных разработках и разработках партнеров по БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "Мы дали зеленый свет масштабным технологическим новациям с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов. Причем эти новации в первую очередь основаны на собственных, российских решениях, а также на разработках наших партнеров по БРИКС", - сказал российский президент.

индия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, индия, владимир путин