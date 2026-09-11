https://1prime.ru/20260911/putin-873238139.html
Инновации в России основаны на собственных разработках и партнеров по БРИКС
Инновации в России основаны на собственных разработках и партнеров по БРИКС - 11.09.2026, ПРАЙМ
Инновации в России основаны на собственных разработках и партнеров по БРИКС
Инновационное развитие в России основано на отечественных разработках и разработках партнеров по БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:54+0300
2026-09-11T15:54+0300
2026-09-11T15:54+0300
технологии
россия
индия
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Инновационное развитие в России основано на отечественных разработках и разработках партнеров по БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "Мы дали зеленый свет масштабным технологическим новациям с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов. Причем эти новации в первую очередь основаны на собственных, российских решениях, а также на разработках наших партнеров по БРИКС", - сказал российский президент.
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технологии, россия, индия, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин
Инновации в России основаны на собственных разработках и партнеров по БРИКС
Путин: инновации в России основаны на собственных разработках и партнеров по БРИКС
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Инновационное развитие в России основано на отечественных разработках и разработках партнеров по БРИКС, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
"Мы дали зеленый свет масштабным технологическим новациям с внедрением искусственного интеллекта, автономных систем, цифровых платформ, современных финансовых инструментов. Причем эти новации в первую очередь основаны на собственных, российских решениях, а также на разработках наших партнеров по БРИКС", - сказал российский президент.