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Россия укрепила национальный суверенитет

Россия укрепила национальный суверенитет - 11.09.2026, ПРАЙМ

Россия укрепила национальный суверенитет

Россия укрепила национальный суверенитет и добилась позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:55+0300

2026-09-11T15:55+0300

2026-09-11T15:55+0300

россия

индия

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Россия укрепила национальный суверенитет и добилась позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в свои силы, с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей, на граждан России. И добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнерами", - сказал Путин на пленарном заседании Делового совета БРИКС.

индия

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россия, индия, владимир путин