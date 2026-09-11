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Россия укрепила национальный суверенитет
Россия укрепила национальный суверенитет - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россия укрепила национальный суверенитет
Россия укрепила национальный суверенитет и добилась позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:55+0300
2026-09-11T15:55+0300
2026-09-11T15:55+0300
россия
индия
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Россия укрепила национальный суверенитет и добилась позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в свои силы, с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей, на граждан России. И добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнерами", - сказал Путин на пленарном заседании Делового совета БРИКС.
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россия, индия, владимир путин
РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин
Россия укрепила национальный суверенитет
Путин заявил, что Россия укрепила национальный суверенитет
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Россия укрепила национальный суверенитет и добилась позитивных результатов, опираясь на отечественные технологии и бизнес, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
прибыл в Индию
с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
"В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в свои силы, с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей, на граждан России. И добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надежными, предсказуемыми партнерами", - сказал Путин на пленарном заседании Делового совета БРИКС.