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Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось

Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось - 11.09.2026, ПРАЙМ

Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось

Промышленное производство ведущих экономик еврозоны за последние несколько лет снизилось на 8%, указал президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:57+0300

2026-09-11T15:57+0300

2026-09-11T15:57+0300

промышленность

мировая экономика

индия

владимир путин

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство ведущих экономик еврозоны за последние несколько лет снизилось на 8%, указал президент России Владимир Путин. Российский лидер прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Путин принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "Ведущие экономики еврозоны, не буду показывать пальцем, но снижение промышленного производства за последние несколько лет на 8%, для них это очень много", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Делового совета БРИКС.

индия

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промышленность, мировая экономика, индия, владимир путин