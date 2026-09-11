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Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось
Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось - 11.09.2026, ПРАЙМ
Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось
Промышленное производство ведущих экономик еврозоны за последние несколько лет снизилось на 8%, указал президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:57+0300
2026-09-11T15:57+0300
2026-09-11T15:57+0300
промышленность
мировая экономика
индия
владимир путин
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство ведущих экономик еврозоны за последние несколько лет снизилось на 8%, указал президент России Владимир Путин. Российский лидер прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Путин принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "Ведущие экономики еврозоны, не буду показывать пальцем, но снижение промышленного производства за последние несколько лет на 8%, для них это очень много", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Делового совета БРИКС.
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промышленность, мировая экономика, индия, владимир путин
Промышленность, Мировая экономика, ИНДИЯ, Владимир Путин
Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось
Путин указал на снижение промышленного производства в ведущих экономиках еврозоны
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство ведущих экономик еврозоны за последние несколько лет снизилось на 8%, указал президент России Владимир Путин.
Российский лидер прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Путин принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
"Ведущие экономики еврозоны, не буду показывать пальцем, но снижение промышленного производства за последние несколько лет на 8%, для них это очень много", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Делового совета БРИКС.