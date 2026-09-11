Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/putin-873238755.html
Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось
Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось - 11.09.2026, ПРАЙМ
Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось
Промышленное производство ведущих экономик еврозоны за последние несколько лет снизилось на 8%, указал президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:57+0300
2026-09-11T15:57+0300
промышленность
мировая экономика
индия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство ведущих экономик еврозоны за последние несколько лет снизилось на 8%, указал президент России Владимир Путин. Российский лидер прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Путин принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "Ведущие экономики еврозоны, не буду показывать пальцем, но снижение промышленного производства за последние несколько лет на 8%, для них это очень много", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Делового совета БРИКС.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, мировая экономика, индия, владимир путин
Промышленность, Мировая экономика, ИНДИЯ, Владимир Путин
15:57 11.09.2026
 
Промышленное производство в ведущих экономиках еврозоны снизилось

Путин указал на снижение промышленного производства в ведущих экономиках еврозоны

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Промышленное производство ведущих экономик еврозоны за последние несколько лет снизилось на 8%, указал президент России Владимир Путин.
Российский лидер прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Путин принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
"Ведущие экономики еврозоны, не буду показывать пальцем, но снижение промышленного производства за последние несколько лет на 8%, для них это очень много", - сказал Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Делового совета БРИКС.
 
ПромышленностьМировая экономикаИНДИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала