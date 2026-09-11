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Россия готова вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности

Россия готова вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности - 11.09.2026, ПРАЙМ

Россия готова вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности

Россия готова вносить вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:59+0300

2026-09-11T15:59+0300

2026-09-11T15:59+0300

россия

индия

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Россия готова вносить вклад в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "Россия открыта к интересным многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме. Готовы с партнерами вносить вклад в обеспечение мировой энергетической и продовольственной безопасности, вместе формировать надежные глобальные маршруты, такие как трансарктический транспортный коридор и международный коридор "Север-Юг", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Делового совета БРИКС.

индия

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россия, индия, владимир путин