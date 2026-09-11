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Страны БРИКС опираются на национальные интересы в развитии торговых связей
Страны БРИКС опираются на национальные интересы в развитии торговых связей - 11.09.2026, ПРАЙМ
Страны БРИКС опираются на национальные интересы в развитии торговых связей
Страны БРИКС опираются на национальные интересы в развитии торговых связей, сообщил президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:00+0300
2026-09-11T16:00+0300
2026-09-11T16:00+0300
мировая экономика
россия
индия
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС опираются на национальные интересы в развитии торговых связей, сообщил президент России Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "БРИКС формирует новую устойчивую платформу глобального роста... Наши правила опираются на новаторские подходы бизнеса, на прорывные технологические решения, ставят во главу угла национальные интересы государств, интересы наших народов", - отметил Путин.
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мировая экономика, россия, индия, владимир путин
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин
Страны БРИКС опираются на национальные интересы в развитии торговых связей
Путин: в развитии торговых связей страны БРИКС опираются на национальные интересы
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС опираются на национальные интересы в развитии торговых связей, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
"БРИКС формирует новую устойчивую платформу глобального роста... Наши правила опираются на новаторские подходы бизнеса, на прорывные технологические решения, ставят во главу угла национальные интересы государств, интересы наших народов", - отметил Путин.