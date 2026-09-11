https://1prime.ru/20260911/putin-873240036.html
Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире
Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире
Президент России Владимир Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T16:10+0300
2026-09-11T16:10+0300
2026-09-11T16:21+0300
мировая экономика
россия
индия
китай
бразилия
владимир путин
huawei
embraer
dp world
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873240036.jpg?1789132888
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире.Президент РФ прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели."В наших странах (БРИКС - ред.) мощно развиваются, растут города, урбанизация происходит быстро. А национальные компании все громче заявляют о себе как глобальные игроки", - сказал Путин."Так, компания Tech Mahindra из Индии предлагает эффективные платформенные цифровые решения, в том числе на основе искусственного интеллекта. Китайская Huawei является глобальным технологическим гигантом мирового уровня. Бразильская Embraer занимает прочные позиции в аэрокосмической промышленности. Компания DP World из Объединенных Арабских Эмиратов активно действует в сфере логистики. А российский "Росатом" - это признанный номер один в области мирного атома", - подчеркнул президент РФ.Он заметил, что таких корпоративных историй успеха много в странах объединения, и за каждой из них стоит напряженная ежедневная работа в условиях серьезной конкуренции."Все время нам говорили, что конкуренция - это священная корова, ее нельзя вообще трогать. К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы", - добавил президент.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
индия
китай
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, индия, китай, бразилия, владимир путин, huawei, embraer, dp world
Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, Владимир Путин, Huawei, Embraer, DP World