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Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире

Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире - 11.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире

Президент России Владимир Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T16:10+0300

2026-09-11T16:10+0300

2026-09-11T16:21+0300

мировая экономика

россия

индия

китай

бразилия

владимир путин

huawei

embraer

dp world

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил лидирующие позиции компаний из стран БРИКС в мире.Президент РФ прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели."В наших странах (БРИКС - ред.) мощно развиваются, растут города, урбанизация происходит быстро. А национальные компании все громче заявляют о себе как глобальные игроки", - сказал Путин."Так, компания Tech Mahindra из Индии предлагает эффективные платформенные цифровые решения, в том числе на основе искусственного интеллекта. Китайская Huawei является глобальным технологическим гигантом мирового уровня. Бразильская Embraer занимает прочные позиции в аэрокосмической промышленности. Компания DP World из Объединенных Арабских Эмиратов активно действует в сфере логистики. А российский "Росатом" - это признанный номер один в области мирного атома", - подчеркнул президент РФ.Он заметил, что таких корпоративных историй успеха много в странах объединения, и за каждой из них стоит напряженная ежедневная работа в условиях серьезной конкуренции."Все время нам говорили, что конкуренция - это священная корова, ее нельзя вообще трогать. К сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть свое былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы", - добавил президент.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.

индия

китай

бразилия

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мировая экономика, россия, индия, китай, бразилия, владимир путин, huawei, embraer, dp world