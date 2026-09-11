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Россия готова к сотрудничеству со всем миром - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Россия готова к сотрудничеству со всем миром
Россия готова к сотрудничеству со всем миром - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россия готова к сотрудничеству со всем миром
Россия в рамках БРИКС готова к сотрудничеству со всем миром, в том числе с Западом, сообщил президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:07+0300
2026-09-11T17:07+0300
россия
мировая экономика
индия
запад
китай
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в рамках БРИКС готова к сотрудничеству со всем миром, в том числе с Западом, сообщил президент России Владимир Путин. Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели. "Мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном и даже на общем нашем уровне нашего партнерства. Мы вообще не против кого-то строим свою работу. Мы за нас, за наши интересы, мы готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами. Я уже сказал... старые или не старые - со всем миром. Мы открыты для работы со всем миром", - сказал Путин в ходе пленарного заседания. Он напомнил, что для активизации работы по развитию торгово-экономических связей и реализации идей в инфраструктуре, логистике, финансах и других направлениях в России создан Национальный комитет по вопросам делового сотрудничества БРИКС. "В его состав вошли более 40 представителей крупнейших отечественных компаний. Задача комитета - формировать содержательную программу взаимодействия с зарубежными партнерами. Повторю, Россия открыта к интересным, многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме", - подчеркнул глава государства. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
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россия, мировая экономика, индия, запад, китай, владимир путин
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, ЗАПАД, КИТАЙ, Владимир Путин
17:07 11.09.2026
 
Россия готова к сотрудничеству со всем миром

Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству со всем миром

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Россия в рамках БРИКС готова к сотрудничеству со всем миром, в том числе с Западом, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер принял участие в деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
"Мы не хотим себя никак ограничивать, замыкаться в себе и на национальном, и на корпоративном и даже на общем нашем уровне нашего партнерства. Мы вообще не против кого-то строим свою работу. Мы за нас, за наши интересы, мы готовы к сотрудничеству со всеми нашими партнерами. Я уже сказал... старые или не старые - со всем миром. Мы открыты для работы со всем миром", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.
Он напомнил, что для активизации работы по развитию торгово-экономических связей и реализации идей в инфраструктуре, логистике, финансах и других направлениях в России создан Национальный комитет по вопросам делового сотрудничества БРИКС.
"В его состав вошли более 40 представителей крупнейших отечественных компаний. Задача комитета - формировать содержательную программу взаимодействия с зарубежными партнерами. Повторю, Россия открыта к интересным, многообещающим инициативам в промышленности, торговле, туризме", - подчеркнул глава государства.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия.
 
РОССИЯМировая экономикаИНДИЯЗАПАДКИТАЙВладимир Путин
 
 
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