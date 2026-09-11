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Путин отметил хорошие показатели товарооборота между Россией и ЮАР
Путин отметил хорошие показатели товарооборота между Россией и ЮАР - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил хорошие показатели товарооборота между Россией и ЮАР
Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели товарооборота между Россией и Южно-Африканской Республикой (ЮАР). | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T18:21+0300
2026-09-11T18:21+0300
2026-09-11T18:30+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели товарооборота между Россией и Южно-Африканской Республикой (ЮАР). Глава государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Он провел встречу с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Индии. "Товарооборот не такими галопирующими темпами, но все-таки растет, находится на хорошем уровне", - сказал Путин во время встречи.
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россия, мировая экономика, юар, индия, владимир путин, сирил рамафоса
РОССИЯ, Мировая экономика, ЮАР, ИНДИЯ, Владимир Путин, Сирил Рамафоса
Путин отметил хорошие показатели товарооборота между Россией и ЮАР
Путин: показатели товарооборота между Россией и ЮАР находятся на хорошем уровне
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели товарооборота между Россией и Южно-Африканской Республикой (ЮАР).
Глава государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. Он провел встречу с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой на полях саммита БРИКС в Индии.
"Товарооборот не такими галопирующими темпами, но все-таки растет, находится на хорошем уровне", - сказал Путин во время встречи.