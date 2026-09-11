https://1prime.ru/20260911/putin-873251978.html

Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота России и Малайзии

Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота России и Малайзии - 11.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота России и Малайзии

Товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%, это хороший темп, отметил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T21:31+0300

2026-09-11T21:31+0300

2026-09-11T21:37+0300

россия

бизнес

малайзия

москва

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873251978.jpg?1789151847

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%, это хороший темп, отметил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер 11-13 сентября примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. На полях саммита Путин провел отдельную встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. "По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение контактам с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма. "В рамках сегодняшней беседы у нас есть возможность обсудить приоритетные вопросы нашего сотрудничества по всем этим направлениям", - отметил российский лидер.

малайзия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, малайзия, москва, владимир путин