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Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота России и Малайзии
Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота России и Малайзии - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота России и Малайзии
Товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%, это хороший темп, отметил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T21:31+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%, это хороший темп, отметил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер 11-13 сентября примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. На полях саммита Путин провел отдельную встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. "По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп", - сказал глава государства. Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение контактам с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма. "В рамках сегодняшней беседы у нас есть возможность обсудить приоритетные вопросы нашего сотрудничества по всем этим направлениям", - отметил российский лидер.
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россия, бизнес, малайзия, москва, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА, Владимир Путин
Путин отметил хорошие темпы роста товарооборота России и Малайзии
Путин: товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Товарооборот России и Малайзии по итогам 2025 года вырос на 12,9%, это хороший темп, отметил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер 11-13 сентября примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. На полях саммита Путин провел отдельную встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
"По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,9%. Хороший темп", - сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение контактам с Куала-Лумпуром в сферах образования, науки, технологий и туризма.
"В рамках сегодняшней беседы у нас есть возможность обсудить приоритетные вопросы нашего сотрудничества по всем этим направлениям", - отметил российский лидер.