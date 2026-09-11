https://1prime.ru/20260911/putin-873252646.html

Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф

Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф - 11.09.2026, ПРАЙМ

Путин встретился с главой Нового банка развития Роуссефф

Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии побеседовал с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф, передает корреспондент РИА... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T21:49+0300

2026-09-11T21:49+0300

2026-09-11T22:08+0300

банки

мировая экономика

владимир путин

дилма роуссефф

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873252646.jpg?1789153720

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Индии побеседовал с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер в пятницу прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. В пятницу президент провел отдельную встречу с главой НБР. Путин и Роуссефф часто встречаются на полях различных форумов как за рубежом, так и в России. В ходе нынешней встречи они планируют затронуть приоритетные вопросы взаимодействия России с Новым банком развития, включая тематику финансирования проектов, говорил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. Кроме того, на встрече будет обсуждаться модальность участия банка в организации перспективных финансово-экономических инициатив в БРИКС, включая и предложенную Россией инициативу о новой инвестиционной платформе."Господин президент Путин, для меня огромная честь снова находиться здесь и общаться с вами лично, господин президент, потому что я верю, что участие Российской Федерации в НБР чрезвычайно важно для укрепления Глобального Юга, а также для всей организации БРИКС", - сказала Роуссефф.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. В 2026 году в БРИКС председательствует Индия. Саммит БРИКС состоится 12-13 сентября в Нью-Дели.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, мировая экономика, владимир путин, дилма роуссефф, юрий ушаков