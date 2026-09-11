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Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией
Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией
Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T23:04+0300
2026-09-11T23:04+0300
2026-09-11T23:15+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией", - сказал Путин журналистам.Он добавил, что население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией."Они (европейские страны - ред.) настаивают именно на этом, на каких-то изменениях. А каких изменений? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны? К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией?" — уточнил президент.При этом Путин подчеркнул, что Россия не угрожает и не собирается угрожать европейским странам."Сегодняшние элиты в Европе придерживаются других точек зрения, сегодня они пугают свое население мнимой угрозой России, еще со времен Советского Союза якобы возникшей. Да нет такой угрозы и не было никогда", - уточнил президент.Путин добавил, что все, что происходило после распада СССР, было сделано по согласию Российской Федерации как преемницы Советского Союза."Все, что противоречит этим договоренности, противоречит нашим интересам и не соответствует основополагающим принципам международного права и устава ООН", - заключил глава государства.
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РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, ЕВРОПА, армия, война
Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией
Путин: ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией", - сказал Путин журналистам.
Он добавил, что население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией.
"Они (европейские страны - ред.) настаивают именно на этом, на каких-то изменениях. А каких изменений? Они хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны? К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией?" — уточнил президент.
При этом Путин подчеркнул, что Россия не угрожает и не собирается угрожать европейским странам.
"Сегодняшние элиты в Европе придерживаются других точек зрения, сегодня они пугают свое население мнимой угрозой России, еще со времен Советского Союза якобы возникшей. Да нет такой угрозы и не было никогда", - уточнил президент.
Путин добавил, что все, что происходило после распада СССР, было сделано по согласию Российской Федерации как преемницы Советского Союза.
"Все, что противоречит этим договоренности, противоречит нашим интересам и не соответствует основополагающим принципам международного права и устава ООН", - заключил глава государства.