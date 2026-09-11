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Путин напомнил о желании ЕС формировать газовые цены на бирже: "пожалуйте бриться"

Путин напомнил о желании ЕС формировать газовые цены на бирже: "пожалуйте бриться" - 11.09.2026, ПРАЙМ

Путин напомнил о желании ЕС формировать газовые цены на бирже: "пожалуйте бриться"

Президент России Владимир Путин, говоря о ценах на газ в Европе, напомнил, что европейцы в свое время считали, что цены на газ должны формироваться на бирже,... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T23:47+0300

2026-09-11T23:47+0300

2026-09-11T23:47+0300

газ

европа

индия

германия

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря о ценах на газ в Европе, напомнил, что европейцы в свое время считали, что цены на газ должны формироваться на бирже, российский лидер прокомментировал эту ситуацию крылатым выражением - "Ну, пожалуйте бриться". Глава государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. После участия в мероприятиях на полях саммита БРИКС в Нью-Дели он пообщался с представителями СМИ. В ходе выступления он рассказал, что сейчас в европейских странах самым актуальным в экономике является вопрос энергетики. Россия не раз говорила о необходимости сохранения сложившихся отношений в энергетике. "Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, ну, по 180 за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование. А что такое рыночное ценообразование? Наши цены были привязаны, ну и сейчас по долгосрочным контрактом мы продаем в привязке к стоимости нефти и нефтепродуктов, которые образуются рыночным путем", - объяснил Путин. "Нет. Должны образовываться цены, формироваться на бирже. Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится, у вас только цены вырастут. Ну, пожалуйте бриться. Тысяча долларов или евро сейчас. А будет, может быть, еще и больше", - подчеркнул президент. Он уточнил, что цены на газ в Европе на бирже формируют не производственники, а биржевики. Эти люди не думают о техническом состоянии хранилищ и о физических объемах. Они думают, что выгоднее будет поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам, игнорируя завтрашний день. Это приведет к тому, что газ будет стоить не тысячу, а 1,5 тысячи долларов. "Вот сейчас в той же Германии у них, по-моему, задача заполнить на 70% свои хранилища газа. Только задача наполнить на 70%. Наполнят, нет - еще не известно. А в Нидерландах еще хуже ситуация", - добавил Путин.

европа

индия

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газ, европа, индия, германия, владимир путин