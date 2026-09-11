Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин напомнил о желании ЕС формировать газовые цены на бирже: "пожалуйте бриться" - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/putin-873255363.html
Путин напомнил о желании ЕС формировать газовые цены на бирже: "пожалуйте бриться"
Путин напомнил о желании ЕС формировать газовые цены на бирже: "пожалуйте бриться" - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путин напомнил о желании ЕС формировать газовые цены на бирже: "пожалуйте бриться"
Президент России Владимир Путин, говоря о ценах на газ в Европе, напомнил, что европейцы в свое время считали, что цены на газ должны формироваться на бирже,... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T23:47+0300
2026-09-11T23:47+0300
газ
европа
индия
германия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873255363.jpg?1789159635
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря о ценах на газ в Европе, напомнил, что европейцы в свое время считали, что цены на газ должны формироваться на бирже, российский лидер прокомментировал эту ситуацию крылатым выражением - "Ну, пожалуйте бриться". Глава государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. После участия в мероприятиях на полях саммита БРИКС в Нью-Дели он пообщался с представителями СМИ. В ходе выступления он рассказал, что сейчас в европейских странах самым актуальным в экономике является вопрос энергетики. Россия не раз говорила о необходимости сохранения сложившихся отношений в энергетике. "Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, ну, по 180 за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование. А что такое рыночное ценообразование? Наши цены были привязаны, ну и сейчас по долгосрочным контрактом мы продаем в привязке к стоимости нефти и нефтепродуктов, которые образуются рыночным путем", - объяснил Путин. "Нет. Должны образовываться цены, формироваться на бирже. Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится, у вас только цены вырастут. Ну, пожалуйте бриться. Тысяча долларов или евро сейчас. А будет, может быть, еще и больше", - подчеркнул президент. Он уточнил, что цены на газ в Европе на бирже формируют не производственники, а биржевики. Эти люди не думают о техническом состоянии хранилищ и о физических объемах. Они думают, что выгоднее будет поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам, игнорируя завтрашний день. Это приведет к тому, что газ будет стоить не тысячу, а 1,5 тысячи долларов. "Вот сейчас в той же Германии у них, по-моему, задача заполнить на 70% свои хранилища газа. Только задача наполнить на 70%. Наполнят, нет - еще не известно. А в Нидерландах еще хуже ситуация", - добавил Путин.
европа
индия
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, европа, индия, германия, владимир путин
Газ, ЕВРОПА, ИНДИЯ, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин
23:47 11.09.2026
 

Путин напомнил о желании ЕС формировать газовые цены на бирже: "пожалуйте бриться"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, говоря о ценах на газ в Европе, напомнил, что европейцы в свое время считали, что цены на газ должны формироваться на бирже, российский лидер прокомментировал эту ситуацию крылатым выражением - "Ну, пожалуйте бриться".
Глава государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом. После участия в мероприятиях на полях саммита БРИКС в Нью-Дели он пообщался с представителями СМИ. В ходе выступления он рассказал, что сейчас в европейских странах самым актуальным в экономике является вопрос энергетики. Россия не раз говорила о необходимости сохранения сложившихся отношений в энергетике.
"Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, ну, по 180 за тысячу кубов. Это дорого, нам говорили, надо перейти на рыночное ценообразование. А что такое рыночное ценообразование? Наши цены были привязаны, ну и сейчас по долгосрочным контрактом мы продаем в привязке к стоимости нефти и нефтепродуктов, которые образуются рыночным путем", - объяснил Путин.
"Нет. Должны образовываться цены, формироваться на бирже. Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится, у вас только цены вырастут. Ну, пожалуйте бриться. Тысяча долларов или евро сейчас. А будет, может быть, еще и больше", - подчеркнул президент.
Он уточнил, что цены на газ в Европе на бирже формируют не производственники, а биржевики. Эти люди не думают о техническом состоянии хранилищ и о физических объемах. Они думают, что выгоднее будет поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам, игнорируя завтрашний день. Это приведет к тому, что газ будет стоить не тысячу, а 1,5 тысячи долларов.
"Вот сейчас в той же Германии у них, по-моему, задача заполнить на 70% свои хранилища газа. Только задача наполнить на 70%. Наполнят, нет - еще не известно. А в Нидерландах еще хуже ситуация", - добавил Путин.
 
ГазЕВРОПАИНДИЯГЕРМАНИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала