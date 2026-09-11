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Путин указал на проблемы с заполнением хранилищ газа в Германии и Нидерландах

Путин указал на проблемы с заполнением хранилищ газа в Германии и Нидерландах - 11.09.2026, ПРАЙМ

Путин указал на проблемы с заполнением хранилищ газа в Германии и Нидерландах

Германия поставила себе задачу по заполнению хранилищ газом на 70%, однако еще неизвестно, получится ли это сделать, тогда как в Нидерландах ситуация еще хуже - | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T23:53+0300

2026-09-11T23:53+0300

2026-09-11T23:53+0300

газ

европа

германия

нидерланды

владимир путин

кирилл дмитриев

ice

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Германия поставила себе задачу по заполнению хранилищ газом на 70%, однако еще неизвестно, получится ли это сделать, тогда как в Нидерландах ситуация еще хуже - люди не думают ни о техническом состоянии хранилищ, ни о физических объемах, рассказал президент России Владимир Путин. Глава российского государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. По итогам первого рабочего дня Путин вышел к представителям СМИ. "Что такое формирование цены на газ в Европе на бирже? Его формируют не производственники, а биржевики. Вот сейчас в той же Германии у них, по-моему, задача заполнить на 70% свои хранилища газа. Только задача наполнить на 70%. Наполнят, нет - еще неизвестно", - сказал российский лидер. "А в Нидерландах еще хуже ситуация. А почему? Люди, которые занимаются биржевой торговлей, они не думают о техническом состоянии этих хранилищ. Они не думают о физических объемах", - продолжил глава государства. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В четверг биржевые цены на газ в Европе приближались к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что цены на газ в Европейском союзе выше американских в 12 раз и продолжат расти.

европа

германия

нидерланды

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газ, европа, германия, нидерланды, владимир путин, кирилл дмитриев, ice