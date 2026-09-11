https://1prime.ru/20260911/putin-873255456.html
Путин указал на проблемы с заполнением хранилищ газа в Германии и Нидерландах
Путин указал на проблемы с заполнением хранилищ газа в Германии и Нидерландах - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путин указал на проблемы с заполнением хранилищ газа в Германии и Нидерландах
Германия поставила себе задачу по заполнению хранилищ газом на 70%, однако еще неизвестно, получится ли это сделать, тогда как в Нидерландах ситуация еще хуже - | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T23:53+0300
2026-09-11T23:53+0300
2026-09-11T23:53+0300
газ
европа
германия
нидерланды
владимир путин
кирилл дмитриев
ice
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873255456.jpg?1789159999
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Германия поставила себе задачу по заполнению хранилищ газом на 70%, однако еще неизвестно, получится ли это сделать, тогда как в Нидерландах ситуация еще хуже - люди не думают ни о техническом состоянии хранилищ, ни о физических объемах, рассказал президент России Владимир Путин.
Глава российского государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. По итогам первого рабочего дня Путин вышел к представителям СМИ.
"Что такое формирование цены на газ в Европе на бирже? Его формируют не производственники, а биржевики. Вот сейчас в той же Германии у них, по-моему, задача заполнить на 70% свои хранилища газа. Только задача наполнить на 70%. Наполнят, нет - еще неизвестно", - сказал российский лидер.
"А в Нидерландах еще хуже ситуация. А почему? Люди, которые занимаются биржевой торговлей, они не думают о техническом состоянии этих хранилищ. Они не думают о физических объемах", - продолжил глава государства.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
В четверг биржевые цены на газ в Европе приближались к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что цены на газ в Европейском союзе выше американских в 12 раз и продолжат расти.
европа
германия
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, германия, нидерланды, владимир путин, кирилл дмитриев, ice
Газ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, ICE
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Германия поставила себе задачу по заполнению хранилищ газом на 70%, однако еще неизвестно, получится ли это сделать, тогда как в Нидерландах ситуация еще хуже - люди не думают ни о техническом состоянии хранилищ, ни о физических объемах, рассказал президент России Владимир Путин.
Глава российского государства в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в саммите БРИКС. По итогам первого рабочего дня Путин вышел к представителям СМИ.
"Что такое формирование цены на газ в Европе на бирже? Его формируют не производственники, а биржевики. Вот сейчас в той же Германии у них, по-моему, задача заполнить на 70% свои хранилища газа. Только задача наполнить на 70%. Наполнят, нет - еще неизвестно", - сказал российский лидер.
"А в Нидерландах еще хуже ситуация. А почему? Люди, которые занимаются биржевой торговлей, они не думают о техническом состоянии этих хранилищ. Они не думают о физических объемах", - продолжил глава государства.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
В четверг биржевые цены на газ в Европе приближались к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что цены на газ в Европейском союзе выше американских в 12 раз и продолжат расти.