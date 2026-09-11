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Путин допустил, что цены на газ в Европе вырастут до $1,5 тыс
Путин допустил, что цены на газ в Европе вырастут до $1,5 тыс - 11.09.2026, ПРАЙМ
Путин допустил, что цены на газ в Европе вырастут до $1,5 тыс
Президент России Владимир Путин допустил, что биржевые цены на газ в Европе могут вырасти до 1500 долларов за тысячу кубометров. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T23:56+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин допустил, что биржевые цены на газ в Европе могут вырасти до 1500 долларов за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В сентябре биржевые цены на газ в Европе превысили 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года.
"Они (европейцы - ред.) думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам. А завтра посмотрим, что будет. Ну, так это приведет к тому, что он будет не тысячу, а по полторы тысячи", - сказал Путин журналистам, комментируя текущую ситуацию на газовом рынке в Европе.
В четверг биржевые цены на газ в Европе приближались к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что цены на газ в Европейском союзе выше американских в 12 раз и продолжат расти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, отмечал, что уровень цен на газ на бирже в Европе еще не вышел на максимум, рекорды будут обновляться.
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Газ, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, ICE
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин допустил, что биржевые цены на газ в Европе могут вырасти до 1500 долларов за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В сентябре биржевые цены на газ в Европе превысили 950 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года.
"Они (европейцы - ред.) думают, что сегодня выгоднее поднять из хранилища газ, который закупался по более низким ценам. А завтра посмотрим, что будет. Ну, так это приведет к тому, что он будет не тысячу, а по полторы тысячи", - сказал Путин журналистам, комментируя текущую ситуацию на газовом рынке в Европе.
В четверг биржевые цены на газ в Европе приближались к отметке в 1000 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отмечал, что цены на газ в Европейском союзе выше американских в 12 раз и продолжат расти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости, отмечал, что уровень цен на газ на бирже в Европе еще не вышел на максимум, рекорды будут обновляться.