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ABC: пузырь на американском рынке акций может лопнуть в ближайшие месяцы

ABC: пузырь на американском рынке акций может лопнуть в ближайшие месяцы - 11.09.2026, ПРАЙМ

ABC: пузырь на американском рынке акций может лопнуть в ближайшие месяцы

Пузырь на американском рынке акций может лопнуть уже в ближайшие месяцы, а не через годы, поскольку ряд показателей указывает на его позднюю стадию, сообщает... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:23+0300

2026-09-11T12:23+0300

2026-09-11T12:29+0300

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Пузырь на американском рынке акций может лопнуть уже в ближайшие месяцы, а не через годы, поскольку ряд показателей указывает на его позднюю стадию, сообщает австралийский телеканал ABC. Опасения аналитиков усилились на фоне резкого роста цен на нефть и доходности американских государственных облигаций. Доходность десятилетних казначейских облигаций США в пятницу приблизилась к 5%, достигнув максимума почти за три года. Стоимость нефти Brent поднималась почти до 110 долларов за баррель. "В целом, по нашему мнению, данные соответствуют пузырю на поздней стадии", — приводит телеканал слова старшего экономиста Capital Economics по финансовым рынкам Джеймса Рейли. По его оценке, восемь показателей свидетельствуют о том, что индекс S&P 500 находится в средней или поздней стадии формирования пузыря. Среди них аналитик назвал резкий рост инвестиций крупнейших технологических компаний, финансируемых за счет заемных средств, а также увеличение числа размещений акций и выходов компаний на биржу на фоне высоких оценок. "Судя по прошлому опыту, это предполагает, что конец пузыря отделяют уже месяцы, а не годы", — добавил Рейли.

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